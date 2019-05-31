Bakan Pakdemirli aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sahurda konuk olduğu İstanbul-Beykoz'daki evden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davet çağrısında bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli, sahurda İstanbul Beykoz Göksu Mahallesi Muhtarı Gül Bağdatlı'nın evine misafir oldu.

Sahur yemeğinde, hane sahibinin muhtar oluşu nedeniyle mahallesiyle ilgili konular ve yaklaşan İstanbul seçimleri konuşuldu.

Sahur sonrasında Gül Bağdatlı'nın akrabası 4 çocuk annesi ev hanımı Nazmiye Bağdatlı, Pakdemirli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini evinde ağırlamak istediğini iletmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Nazmiye Bağdatlı, "Gerekirse ben de muhtar olacağım. Yeter ki davetimi Cumhurbaşkanımız kabul etsinler." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin Nazmiye Bağdatlı'ya kameraları göstererek "Buradan çağrı yapabilirsin." sözleri üzerine, Bağdatlı Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Emine Hanım ile Reis'i istiyorum. Gece rüyamda gördüm.Hani böyle yer sofrasında oturuyor, böyle bir duruşu var ya.Gerçekten ayrı bir sevgi. Seni Allah başımızdan eksik etmesin, sağlıktan ayırmasın. Benden kalan ömrümü, Allah size versin. Sizin memlekete çok faydanız var. Hani çağırıyor, sırf bu yüzden muhtarlığa adaylığımı koyacağım, yemin ederim. Göksu Mahallesinden bin 1 oy toplayacağım. Cumhurbaşkanım sizi bin 1 oyla bu masada görmek istiyoruz."

Kaynak: AA