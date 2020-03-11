Bakan Pakdemirli: Antarktika'da elde edilen bilgiler akmaya başladı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bakan Pakdemirli: Antarktika'da elde edilen bilgiler akmaya başladı - Haber
Bekir Pakdemirli, Güncel

Bakan Pakdemirli: Antarktika'da elde edilen bilgiler akmaya başladı

Bakan Pakdemirli: Antarktika'da elde edilen bilgiler akmaya başladıTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Antarktika'daki sıcaklık, nem, rüzgar, basınç, yağış ve güneşten elde edilen radyasyon ile ilgili bilgilerin hepsi akmaya başladı.

11.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:29
Bakan Pakdemirli: Antarktika'da elde edilen bilgiler akmaya başladı

Bakan Pakdemirli: Antarktika'da elde edilen bilgiler akmaya başladı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Antarktika'daki sıcaklık, nem, rüzgar, basınç, yağış ve güneşten elde edilen radyasyon ile ilgili bilgilerin hepsi akmaya başladı. Ham veriler uydu kanalıyla buraya geliyor" dedi.

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi Heyeti'nde yer alan, Elektronik Haberleşme Mühendisi Meteoroloji Uzmanı Çetin Biçer ve Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile bir araya geldi.

Bakan Pakdemirli, heyetin, Antarktika'daki üstlerinde çalıştığını, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında gelen verileri kullandıklarını söyledi.  Antarktika'daki üstten sıcaklıkla ilgili verileri anlık olarak almaya başladıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Antarktika'daki sıcaklık, nem, rüzgar, basınç, yağış ve güneşten elde edilen radyasyon ile ilgili bilgilerin hepsi akmaya başladı. Ham veriler uydu kanalıyla buraya geliyor. Bu veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bulunan süper bilgisayarlarla değerlendirilip, bilimsel çalışmalara baz oluyor. Türkiye Antarktika'da üssü olan nadir ülkelerden biri olarak bilimsel, küresel çalışmalara katkı sağlamış oluyor" dedi. Bakan Pakdemirli, Biçer'e plaket verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Bakan Pakdemirli'nin konuşması

-Detay

haber-Kamera:  Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,-


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Haber
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi
Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor
Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sadi Konuk Sinan Akçıl Gülben Ergen
Spor Falcao Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli: Antarktika'da elde edilen bilgiler akmaya başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:14:10. #1.15#