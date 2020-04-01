Bakan Pakdemirli, Antalya Tarım ve Orman sektör temsilcileriyle bir araya geldi
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Antalya

Bakan Pakdemirli, Antalya Tarım ve Orman sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Pakdemirli, Antalya Tarım ve Orman sektör temsilcileriyle bir araya geldi "Pakdemirli: "Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak" "Tarım, savunma sanayisi kadar önemli" "COVİD-19' la top ve tüfekle savaşılmıyor, ilaç ile savaşılıyor, bağışıklık ile savaşılıyor, gıda ile...

01.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:04
Bakan Pakdemirli, Antalya Tarım ve Orman sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Pakdemirli, Antalya Tarım ve Orman sektör temsilcileriyle bir araya geldi

"Pakdemirli: "Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak"

"Tarım, savunma sanayisi kadar önemli"

"COVİD-19' la top ve tüfekle savaşılmıyor, ilaç ile savaşılıyor, bağışıklık ile savaşılıyor, gıda ile savaşılıyor

"Vatandaşlarımızın gıda arz güvenliği konusunda endişeleri olmasın"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "'Dünyayı doyuran ülke, Dünya'nın lider ülkesi olacak' şuan gündemde sağlık, gıda, eğitim var. Tüm dünyada teknoloji üreten fabrikalar kepenklerini kapattı. Tekstil sektörü yavaşladı. Ulaşım sektörü durdu. Mobilya sektöründe üretim durdu. Ancak bu süreçte, tek bir sektör kapasitesini arttırarak hızlı bir şekilde üretime devam ediyor: O da "GIDA" sektörü" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Covid-19 salgını tedbirleri dolayısıyla illerde gerçekleştirdiği tarım orman sektör toplantılarını ilk kez video konferans yöntemiyle Antalya tarım orman sektör temsilcileri ile gerçekleştirdi.

Toplantıda yaptığı konuşmada geldiği ilk günden beri, ülkemizi karış karış gezerek, çiftçilerin problemlerini yerinde çözmek adına toplam 70 ilde ve 200'ün üzerinde toplantı ve program gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Pakdemirli "Ancak şuan korona virüsten sonra alınan tedbirlerden dolayı, il ziyaretlerimizi erteledik, ama çalışmalarımıza ara vermedik" diye konuştu.

"Bu günlerde çiftçilerimizim, üreticilerimizin bizim desteğimize daha çok ihtiyacının olduğunu biliyoruz" diyen Bakan Pakdemirli Bu sebeple "söz sizde" buluşmalarımızın video konferanslı ilk toplantısını ülkemizin sebze-meyve hali, cennet şehir Antalya ile yapmaya karar verdim" dedi.

Artık insanlığın farklı bir dünyaya doğru evrildiğine vurgu yapan Bakan Pakdemirli "Bu hastalık bittiği zaman, nasıl bir tablo ile karşılaşacağımızı net bir biçimde bilmiyoruz. Fakat bazı öngörülerimize bağlı olarak, planlarımızı yapıyor, tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak"

Göreve geldiği günden beri ortaya koydukları öngörülerin bir bir kendilerini doğruladığını ifade eden Pakdemirli şöyle devam etti:

"Peki ne idi bu öngörüler? İlk olarak, göreve geldiğimizde dedim ki; 'Dünyayı doyuran ülke, Dünya'nın lider ülkesi olacak' Şuan gündemde sağlık, gıda, eğitim var. Tüm dünyada teknoloji üreten fabrikalar kepenklerini kapattı. Tekstil sektörü yavaşladı. Ulaşım sektörü durdu. Mobilya sektöründe üretim durdu. Ancak bu süreçte, tek bir sektör kapasitesini arttırarak hızlı bir şekilde üretime devam ediyor: O da "GIDA" sektörü. Bu da ön görümüzde ne kadar haklı olduğumuzun göstergesidir. Çünkü en basit ifadesiyle; karnınız açsa, elinizdeki telefonun kaçıncı seri olduğu önemli olmuyor.

İkinci öngörümüz ise; yurt dışından tarımsal üretim için arazi kiralama meselesiydi. Biz Sudan'dan arazi kiralama konusunu gündeme aldığımızda; gıda arz güvenliğimizi garanti almak amacıyla yola çıktığımızı defaatle söylememize rağmen, bize olmadık söylemlerde bulundular. Şimdi bunu kabul etmeyenler, bizlerden gıda arz güvenliğini garanti altına almamızı istiyor.

Üçüncü olarak da bütçe görüşmelerinde, "2020 yılının, Tarım ve Orman Bakanlığının Dijitalleşme Yılı" olacağını kurguladığımızı, ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdiğimizi bildirmiştik. Şimdi görüyoruz ki şükürler olsun; bu konuda da isabetli kararlar almışız. Böylelikle; çiftçimiz, üreticimiz, İl ve İlçe tarım müdürlüklerinde yapacakları iş ve işlemleri, bir tıkla hemen halledilebiliyor. E-TARIM portalı ile mevcutta kullandığımız E-ÇİFTÇİ Portalını yeniden düzenleyerek, Çiftçi, İşletme, Vatandaş ve Firmalar için çok kapsamlı bir e-TARIM portalına dönüştürdük. Böylece portal üzerinden, çiftçiler destekleme ön başvurularını yapabilecek ve Sanal POS sistemi ile ödemelerini gerçekleştirerek, ÇKS ön başvurularını yapacabilecek ve mevcut ÇKS'lerini sistem üzerinden alabileceklerdir"

Tarım, savunma sanayisi kadar önemli, Covid-19'la top ve tüfekle savaşılmıyor

2020 yıllında, gıda güvenliğimizin sağlanması açısından çiftçilerimizin daha çok sübvanse edilmesi gerektiğini bildiklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli "Onun için destekleme ödemelerini, 2019 yılına göre %36 artırarak, 22 milyar liraya çıkardık ve bakanlığımız 2020 yılı bütçesinin %54,6'sını tarımsal desteklemelere ayırdık. Hep söylediğimiz gibi Tarım, savunma sanayisi kadar önemli, çünkü Covid-19' la top ve tüfekle savaşılmıyor. İlaç ile savaşılıyor, bağışıklık ile savaşılıyor, gıda ile savaşılıyor. İnsanımızın bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için, kaliteli ve sağlıklı gıdaya her durumda ulaşabiliyor olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Son 17 yıldır alınan tedbir ve önlemlerle gıda ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadığının altını çizen Bakan Pakdemirli, vatandaşlarımızın gıda arz güvenliği konusunda endişeleri olmaması gerektiğini ifade etti.

"Kredileri yüzde 25 ila yüzde 100 oranlarında sübvanse edeceğiz"

Bu zorlu süreçte çiftçilere destek olmak adına ve tarımsal üretimimizde sorun olmaması için, İl Tarım ve Orman Müdürlerine çiftçimiz için tüm imkanlarını seferber etmeleri talimatını verdiğini belirten Pakdemirli "Çiftimizin üretim için finansman kaynağı sağlaması amacıyla 3,5 miyar liralık destekleme ödemesini hesaplarına yatırdık. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanacakları kredileri yüzde 25 ila yüzde 100 oranlarında sübvanse edeceğiz" dedi.

Diğer yandan Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile verilen kredilerde Covid-19 virüsüne karşı çiftçilerin yanında olduklarını ve 4 karar aldıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli şu şekilde konuştu:

"-30 Nisan 2020 tarihine kadar, yurt genelinde yürütülmekte olan icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, bu çerçevede yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecektir.

-Kredi ödemlerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler, takip ve hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.

-Çiftçilerimizin kredi borçları sebebiyle risk merkezindeki siciline "Mücbir Sebep" notu düşülmesi sağlanacak.

-Vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.

Siz yeter ki üretmeye devam edin, biz her daim arkanızdayız. Unutmayalım bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz. Covid-19'a karşı kullanacağımız topla tüfek; ürettiğiniz et, süt, balık, buğday, mısır, sebze ve meyvelerdir"

"Antalya bizim için çok önemli bir cephe, çok önemli bir cephanedir "

Antalyalı çiftçilerin, ürettiği tarımsal ürünlerin hem ülkemizin gıda ihtiyacını karşıladığını hem de yaptığı ihracat ile dünyanın gıda ihtiyacını karşıladığını ifade eden Pakdemirli "Biz, son 17 yıldır yaptığımız yatırım ve desteklerle her daim Antalyalı çiftçilerimizin yanında idik, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Antalya'ya son 17 yılda, 8 milyar 800 Milyon lira tarımsal destek verdiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli "Kırsal Kalkınma desteklerimiz ile ulusal kaynaklarımızdan Antalya'mıza, 209 proje için 103 milyon lira hibe desteği ödedik. Bu hibeler ile yapılan yatırımlar neticesinde, 2.640 kişiye istihdam sağlandı. Genç Çiftçilerimizin toplam 689 projesini, yaklaşık 21 Milyon Lira ile destekledik. Hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımıza, Antalya'da özel hassasiyet gösterdik ve 85 bin dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Antalya'ya yapılan destek ve yatırımlar hakkında ayrıntılı bilgi veren Bakan Pakdemirli" İnşallah bugünler gelip geçicidir. Antalya bu salgında bizim için çok önemli bir cephe, çok önemli bir cephanedir" diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Pakdemirli, Antalya Tarım ve Orman sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Kaynak: İHA

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Bakan Pakdemirli, Antalya Tarım ve Orman sektör temsilcileriyle bir araya geldi
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