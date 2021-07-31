Bakan Pakdemirli Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu duyurdu.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yangına müdahale eden iki kahraman kardeşimizi Antalya'da şehit verdik. Acımız çok büyük. Mekanları cennet olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur