Bakan Pakdemirli Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Pakdemirli Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu bildirdi

Bakan Pakdemirli Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu bildirdi
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu duyurdu.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yangına müdahale eden iki kahraman kardeşimizi Antalya'da şehit verdik. Acımız çok büyük. Mekanları cennet olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Ciğerlerimiz yanıyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Ciğerlerimiz yanıyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur
Son dakika haberleri! Bakanlar, orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Son dakika haberleri! Bakanlar, orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Düm Tek Tek Çağatay Akman Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Mesut Özil Fatih Terim Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Pakdemirli Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 15:46:23. #1.16#

title