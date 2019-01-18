Bakan Pakdemirli, Almanya'da Türk İşadamları ile Bir Araya Geldi- Tarım ve Orman Bakanı Bekir...

- Bakan Pakdemirli, Almanya'da Türk işadamları ile bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"Önümüzdeki yıllarda bizim Türkiye olarak sadece tarım ürünlerini pazarlayan bir ülke değil, daha çok global markaya sahip olan bir ülke olmamız gerekiyor. Biz bakanlık olarak buna öncülük etmek istiyoruz. Bunun için bir şemsiye marka üzerinde çalışıyoruz"

"Avrupa'da geleceğin Türklere ait olduğuna inanıyorum"

BERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği Berlin'de Türk işadamları ile bir araya geldi.

Berlin Türkiye Büyükelçiliğinde Türk işadamları ile bir araya gelen Bakan Pakdemirli, "Üstümüzde tarihi bir sorumluluk var. Yaptığımız her şey çok önemli" ifadelerini kullanarak Avrupa'nın yaşlandığını kaydederek, "Avrupa'da geleceğin Türklere ait olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, "Öteki türlü başka toplumlara kapınızı açmak zorunda kalacaksınız. Bir toplumun doğurganlık oranı 2'nin altına indiği zaman, 30 yıl içinde toplumun tamının yok olması bekleniyor. Buraya doğru Avrupa hızla ilerliyor" açıklamasında bulundu.

"Dünkü başarının yarınki başarıyı getirmeyeceği açık"

Önümüzdeki 20 yıl içinde dünyadaki gıda ihtiyacının yüzde 50 daha fazla olacağının altını çizen Bakan Pakdemirli, "Bu anlamda toprak kaynaklarını iyi değerlendiren bir ülke olarak Avrupa'da tarımsal hasılada birinciyiz. Dünyada 7. sıradayız, toprak kaynakları bakımından 17. sıradayız. Dünkü başarının yarınki başarıyı getirmeyeceği açık. Biz yarınlara bakarken Türkiye olarak kardeşlerimizin yaşadığı tüm ülkelere bakmamız lazım. Kardeşlerimizin yaşamadığı ülkeler dahi olsa biz gıda güvenliğimizi bulacağımız coğrafyalara gitmemiz gerekiyor. Nasıl Almanya Afrika'ya vatandaşları gitmesi için yalvarır vaziyette ise, biz Türkler olarak bu işi öncülük edip buradan daha fazla pay almamız lazım" şeklinde konuştu.

"Daha çok global markaya sahip olan bir ülke olmamız gerekiyor"

Dünyada en önemli şeyin temel ihtiyaçların karşılanması olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Dünyanın ilk beşine giren tarım şirketleri olacağını söylediklerinde bu beni şok etmişti. Sonradan düşündüm, evet. Eğer buzdolabı dolu değilse neye sahip olduğunuzun önemi yok. En önemli şey temel ihtiyaçların karşılanması. O yüzden gıda özgüvenliği dünyanın bir problemi. Yaşlanan Almanya'da özellikle Türk kökenliler olarak çok önemli bir misyona sahipsiniz. Özellikle etnik pazar denilen pazarda Türk ürünleri tercih ediliyor. Önümüzdeki yıllarda bizim Türkiye olarak sadece tarım ürünlerini pazarlayan bir ülke değil, daha çok global markaya sahip olan bir ülke olmamız gerekiyor. Biz bakanlık olarak buna öncülük etmek istiyoruz. Bunun için bir şemsiye marka üzerinde çalışıyoruz. Bu marka dünyanın her tarafında pazarlanıyor olacak. İçinde birçok ürün olacak, bu marka iletişimi ile ilgili gereken devlet tarafından verilecek, hiçbir şekilde devlet üretimin içinde olmayacak. Üretimle ilgili genel çerçeveyi çizdikten sonra Türkiye'de üretilen tarım ve işlenmiş gıda ürünlerinin daha fazla dünya hazarlarında yer alması için çeşitli destekleri veriyor olacağız" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, yaptığı konuşmanın ardından Türk işadamlarının sorunlarını dinledi.

Kaynak: İHA