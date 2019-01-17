Bakan Pakdemirli, Almanya'da Tarım Bakanları Konferansı'na Katılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17-19 Ocak tarihleri arasında Berlin'de düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katılacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen foruma 70 ülkeden tarım bakanları, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılacak. 3 gün boyunca teknolojik gelişmeler ışığında tarım, gıda ve hayvancılık politikaları ele alınacak ve sorunlara çözüm önerileri dile getirilecek forumda ilk defa bir Türk bakan bir oturuma başkanlık edecek. Pakdemirli, "Tarım ve kırsal bölgelerde yapısal değişiklikler" konulu oturuma başkanlık edecek.

Pakdemirli, Almanya ziyareti kapsamında ilk gün "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Federal Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Kooperatifleri Alanında İşbirliğinin Devamı Hakkında Ortak Niyet Beyannamesi" imza törenine katılacak.

Bakan Pakdemirli, forum kapsamında Şansölye Merkel ile görüşme fırsatı bulacak. Ayrıca birçok ülkenin tarım bakanı ile baş başa görüşecek olan Bakan Pakdemirli, Türk iş adamları ile de bir araya gelecek. - BERLİN

Kaynak: İHA