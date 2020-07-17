Bakan Pakdemirli: "Alaçatı yangını kontrol altına alındı" Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Alaçatı'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Alaçatı'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir Alaçatı'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi. Saat 16.45'te Alaçatı'da kırsal alanda başlayan yangına saat 16: 55 itibarı ile ilk müdahalenin yapıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Yangına 10 arazöz, 2 helikopter, 1 uçak ve 1 dozer ile müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA