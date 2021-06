Bakan Pakdemirli Agroexpo'da konuştu

İZMİR - İzmir'de düzenlenen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pandemi sürecinde bakanlık olarak tarım ve gıda alanında 106 tedbiri hayata geçirdiklerini söyledi. Bakan Pakdemirli ayrıca, "Bitkisel üretimimiz 126 milyon tona, büyükbaş hayvan varlığımız ise 18,2 milyon başa yükselerek cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı" dedi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan "Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı", 16. kez Gaziemir'de bulunan Fuar İzmir'de kapılarını açtı. 23-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek fuarın açılışına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katıldı. Fuarın resmi açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin pandemi sürecini başarıyla yönettiğini ifade ederek bakanlık olarak tarım ve gıda alanında 106 tedbiri hayata geçirdiklerini kaydetti. Bakan Pakdemirli, bitkisel üretimin 126 milyon tona, büyükbaş hayvan varlığının ise 18,2 milyon başa yükselerek cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını dile getirdi.

"İzmir, tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin merkez üssü"

Fuarların, sektörün vitrini olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, İzmir'in de tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin merkez üssü konumunda olduğunu belirtti. Pakdemirli, "İzmir, hayvansal üretim değerinde Türkiye'nin 2., toplam tarımsal üretim değerinde ise Türkiye'nin 4. büyük ili. Son 3 yılda İzmir'in tarımsal üretim değeri yüzde 60 arttı. Aynı şekilde İzmir, Türkiye'de en fazla tarımsal ihracat yapan 2. il. Son bir yılda, ihracatı yüzde 9 artışla 2,9 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 içindeyiz"

Türkiye'nin coğrafi konum açısından tarımda büyük bir avantaja sahip olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Fındıkta, kirazda, incir ve kayısı üretiminde dünya lideriyiz. Küçükbaş ve büyükbaş varlığında Avrupa'da birinciyiz. Su ürünlerinde yetiştiricilik üretiminde Avrupa'da birinci sıraya yükseldik. Tarımsal alan bakımından, dünyada 17. sırada olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 içindeyiz. Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle, 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyor" sözlerine yer verdi.

"106 tedbiri hayata geçirdik"

"Tarım ve gıda, savunma sanayi kadar önemli bir sektördür" diyen Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti: "Bu cümlenin önemini tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde çok iyi anladık. Pandemi sürecinde dünyada daha önce hiç alışık olmadığımız, görmediğimiz manzaralarla karşılaştık. Birçok ülke sınırlarını kapattı, tarım ve gıda ürünleri ihracatına sınırlamalar getirdi. Bu süreçte, gıda tedarik zincirinde büyük aksamalar görüldü, arz ve talebinde değişimler yaşandı. Gıdaya erişim endişesi, insanlarda doğal olarak bir karmaşaya ve bazı ülkelerde paniğe neden oldu. Aslında herkese yetecek gıda vardı ama bunu dağıtacak zincir yeterince güçlü değildi. Tabii yaşadığımız bu tecrübe bize, tarım sektörüne daha sıkı sarılmamız gerektiğini de net olarak göstermiş oldu. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi sürecinin başarıyla yürütmüştür. Bakanlık olarak tarım ve gıda alanında tam 106 tedbiri hayata geçirdik. En başta, gıda tedarik ve lojistik zincirlerini doğru yönlendirerek vatandaşımızın ihtiyacı olan gıda ürünlerine rahatça ulaşmasını sağladık. Ardından tarımsal üretimin kesintisiz devamı için tedbirleri aldık. Gıda üretim ve imalat tesislerini yasaklardan muaf tuttuk. Bu vesileyle, salgın sürecindeki fedakarlıklarınızdan ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı, çiftçilerimize ve sektörümüzün tüm paydaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı"

Son 2 yıldır, pandeminin yanında meteorolojik kuraklığın ve küresel ısınmanın etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiğini dile getiren Bakan Pakdemirli sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ancak, sulama alanında hizmete aldığımız yatırımlar sayesinde geçen yıl toplam bitkisel üretimimiz, 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Büyükbaş hayvan varlığımız 2020 yılında 18,2 milyon başa yükselerek cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Küçükbaş hayvan varlığımız ise son bir yılda yüzde 12 artışla 54,1 milyon başa yükselerek son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Üretimdeki bu gelişmelerle birlikte tarım sektörü 2020 yılında yüzde 4,8 büyüyerek son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. 2021 yılı ilk çeyrek ise yüzde 7,5 büyüyen tarım, Cumhurbaşkanlığı Sisteminin başlamasından itibaren son 11 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor. Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi ve cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı."

"İhracatımız miktar ve kalite olarak arttı"

Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızın hem miktar hem de kalite olarak her geçen yıl giderek arttığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen yıl tarım ve gıda ürünleri ihracatımız yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı ilk 4 aylık dönemde ise tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, bir önceki döneme göre, yüzde 12,3 artışla 7,6 milyar doları geçti. Agroexpo gibi önemli fuarların da katkısıyla inşallah önümüzdeki dönemde, tarımsal ihracatımızı daha iyi seviyelere taşıyacağız."

Elektrikli traktör bu yıl seri üretime başlayacak

2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde 15 yıl aradan sonra 3. Tarım Orman Şürası'nı yaptıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: "Tüm paydaşların önerilerini değerlendirerek eylem planlarımızı oluşturduk. Öte yandan, çok önemli marka projelerimizi hayata geçirdik. Mesela, bunlardan biri, DİTAP. Bildiğiniz gibi bilgiye hızlı ulaşanın bir adım önde olduğu bir zamanda yaşıyoruz. O nedenle geçen yıl Tarımda Dijital Dönüşüm Hamlesini başlattık. Bu hamlenin içinde birçok proje ve çalışma var. Bu teknolojik projelerin içinde benimde önem verdiğim ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli traktörüdür. Hamdolsun; traktörümüz seri üretime hazır hale geldi. İnşallah bu yıl içerisinde seri üretimi başlatacağız. 8 kat daha az yakıt harcayan, 45 dakikada yüzde 85 şarj kapasitesine ulaşan elektrikli traktörümüz, hem üretim maliyetini azaltacak hem de çevreyi koruyacak."

Yeraltı barajları müjdesi

Su yatırımları hakkında da konuşan Bakan Pakdemirli "Yer altı barajları da bana ait fikirlerden biri. Şu an kurak bir ülke değiliz ama 10 yıl sonra kurak bir ülke olacağız. Kurak ülkelerde neler yapılıyor diye baktığımızda bizde olmayan, onlarda olan yer altı barajlarını gördüm. Göreve geldiğimde 'yeraltı barajları yapmamız lazım' dedim ve Devlet Su İşleri teşkilatını çağırıp '2023'e kadar 150 yeraltı barajı istiyorum' dedim. Onlar da yeraltı barajlarını sahiplendirdi ve bölgeye müjdeyi de vermiş olayım; bu bölgede 19 yeraltı baraj olacak. İzmir özelinde 4-5 tane yer altı barajı planlandı. Hepsi de ya bitti ya bu sene sonuna kadar bitecek. 2023 sonuna kadar da 150 taneyi bitirelim istiyoruz" dedi.

"Hayatın her alanına dokunan bir bakanlığız"

Hayatın her alanına dokunan bir bakanlık olduklarına işaret eden Bakan Pakdemirli, "Her yerde izimiz, her yerde işimiz var. Kırsaldaki tarım ve hayvancılık yatırımları için önemli destekler sağlıyor çok sayıda hibe programı yürütüyoruz. Bugüne kadar toplam 480 bin projeye, reel rakamlarla 27 milyar lira hibe ödedik. Bu destekler sayesinde 350 bin yeni istihdam oluştu, kırsalda 50 milyar liralık yatırım yapıldı" diye konuştu.

"Bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmenin zamanı geldi de geçiyor"

Tarım ve hayvancılığın, son yüzyılda, üretim anlamında büyük bir seviye atladığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Bugün 8 milyara yaklaşan dünya nüfusuna yetecek gıdayı üretebilir seviyeye ulaştık ama maalesef bu süreçte, doğal kaynaklarımıza aşırı yüklendik ve arkamızda çok iyi bir tablo bırakamadık. Üretirken, doğal ekosistemlerin yüzde 70'ten fazlasını da dönüştürdük. Son yüzyılda, dünyadaki arazilerin yaklaşık dörtte birinin üretkenliği azaldı. Her yıl, 120 milyon dekardan fazla verimli arazi tahribata uğruyor. Bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmenin zamanı geldi de geçiyor. Eğer toprağın bağrını deliyorsak yine o toprağın geleceğine yön verecek hazırlıkları süratle hayata geçiriyoruz. Tarım suyun yüzde 70'ini kullanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 19 yılda 276 milyar liralık sulama yatırımı yaparak 600 adet barajı hizmete aldık. Son 3 yılda ise 41 milyar lira yatırımla bin tesisi hizmete aldık. Yine 2021 yılını, 'Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı' olarak ilan ettik ve alandaki yatırım bütçesini 2,4 kat artırarak 15,3 milyar liraya çıkardık. Su tasarrufunu sağlayan 150 yer altı barajımızı, inşallah 2023'e kadar bitirmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Artık bir karar aşamasındayız"

Dünyada üretilen gıdanın her yıl üçte birinin kayıp veya israf olduğuna vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Dünya nüfusunun yüzde 26'sı aşırı beslenme sorunu yaşarken, nüfusun yüzde 26,4'ü beslenme eksikliği çekiyor. 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara, Türkiye nüfusu 105 milyona ulaşacak. Bu nüfusu beslemek için gıdamızı bugünkünden yüzde 60 daha fazla artırmak ve bu artış için de yüzde 15 daha fazla su kullanmak zorundayız" dedi. Artık bir karar aşamasına geldiklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, ya böyle devam edilip geleceğin belirsizlikle bekleneceğini ya da üretimi çevreyi koruyan sistemlerle güçlendirip iklim değişikliğini azaltacak yöntemlere ağırlık verileceğini sözlerine ekledi.

"İzmir öncü kent"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Fuarın ilimize, ülkemize, yerli ve yabancı firmalara ve kuruluşlara yararlı olmasını diliyorum. Tarım ve hayvancılık gibi stratejik önemi yadsınmayan, sektörlerimizin gelişime katkıda bulunacak bu tür organizasyon ve etkinliklerin büyük önem taşıdığını vurgulamak istiyorum. Bölgemizin ve ülkemizin tarım ve hayvancılıktaki mevcut potansiyeli milli servet olarak değerlendirilmektedir. İzmir, önemli bir tarım kentidir. Bu nedenle İzmir, tarım ve hayvancılığın öncü kentlerinden biridir" ifadelerine yer verdi.

"İş hacmi oluşturacak"

Fuara katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "1,5 yıldır bir araya gelemeyen tarım sektörünün Agroexpo'da buluşmasının büyük bir iş hacmi oluşturacağına inanıyorum. Covid-19'a karşı Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar alanı Fuar İzmir'de almış olduğumuz önlemler, şüphesiz ki bu buluşmayı mümkün kılıyor" ifadelerine yer verdi.

İZTO'dan katılım teşviki

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, "Belirsizlik ve büyük riskler içinde çok uzun zaman geçirdik. Fuarlar açısından sıkıntılı geçen sürecin ardından burada buluşmaktan ve sektörün nabzını bu koridorlarda beraber tutmaktan çok memnunum. Fiziksel fuarların başlamasıyla İzmir Ticaret Odası olarak sunduğumuz desteklere tekrar başkama fırsatı yakaladık. Tüm oda üyelerimize standa katılım teşvikleri sunaya devam ediyoruz" diyerek sektörü hakkında değerlendirmede bulundu.

"Can katacak"

Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, şöyle konuştu: "Pandemi nedeniyle tarım sektörünün son 1,5 yıldır bir araya gelemediği ve uzun bir aradan sonra ilk kez İzmir'de tarım sektörünün bir araya geldiği fuarımızı yüz yüze, fiziksel katılımlı olarak gerçekleştireceğimizin gururunu yaşadığımızı belirtmek isterim. Ne yazık ki uzun zamandır pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren fuarcılık sektörü paydaşlarımız var. Bu nedenle Agroexpo'nun İzmir ve ülkemiz ekonomisine, fuarcılık sektörüne büyük heyecan, umut ve can katacağına inanıyoruz. 2020 yılında Agroexpo 73 ülkeden 948 katılımcı firmayı ve 358 bin 711 ziyaretçiyi dört gün boyunca ulusal ve uluslararası etkinlikler ile karşılayarak ağırladı. Hem yurt içi hem yurt dışından gelen katılımcı ve ziyaretçilerin Türkiye'nin en büyük tarım ve hayvancılık fuarı olan Agroexpo'ya ilgisi ve olumlu geri dönüşleri, 2021 hedeflerimizi daha da yükseltti."

1 milyar dolarlık iş hacmi hedefi

1 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle 80 ülkeden bin 50 katılımcı ve 390 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen Agroexpo'da; Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Makedonya ve Gürcistan tarım bakanları da katılım gösterdi. Bunun yanı sıra Polonya ve Katar ülkelerinin tarım bakanlıkları ülke stantları ile fuarda yer aldı. Fuarda, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Türki cumhuriyetlerden gelecek alım heyetleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Fuara ziyaretler yalnızca online davetiye girişleri ile gerçekleştirilirken, ayrıca girişte HES kodu sorgulamaları da yapıldı. Ziyaretçiler; sosyal mesafe düzenlemesi, yoğunluk kontrolü, maske ve online bilet giriş sistemiyle içeriye alındı. Fuarının sağlık sponsoru olan MEDICANA International İzmir Hastanesi de 5 gün boyunca fuar alanında bulunarak sağlık konusunda hizmet verecek. Fuar, 23-27 Haziran tarihlerinde saat 10.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.

Stantları gezdiler

Fuarın açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki meslek odaları, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcileri ile çeşitli ülkelerin tarım bakanları katıldı. Konuşmaların ardından fuar katılan protoole plaket takdim edildi. Fuarın resmi açılış töreni öncesinde ve sonrasında Bakan Pakdemirli ve protokol üyeleri, sektör temsilcilerinin stantlarını gezdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ceren Atmaca