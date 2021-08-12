BAKAN PAKDEMİRLİ: "AFETTE AZİZ MİLLETİMİZLE ORMANLARIMIZ İÇİN TEK YÜREK OLDUK. TÜM YANGINLARI KONTROL ALTINA ALDIK"

Bakan Pakdemirli, milletle ormanlar için tek yürek olarak tüm yangınları kontrol altına aldıklarını belirterek, yaban hayatını korumak amacıyla Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 av döneminde ava kapatılması kararını aldıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, milletle ormanlar için tek yürek olarak tüm yangınları kontrol altına aldıklarını belirterek, yaban hayatını korumak amacıyla Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 av döneminde ava kapatılması kararını aldıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki öğretmenevinde bulunan Afet Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, orman teşkilatının her zaman özveriyle çalıştığını kaydetti.

Herkesin cansiperane mücadele ettiğini anlatan Pakdemirli, "Şükür ki gerçekten başta orman teşkilatımıza katkısı olan tüm kamu kurum ve kuruşları, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler vasıtasıyla da milletçe bu işin üstesinden gelebildik. Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları, orman kahramanlarımızın büyük mücadelesiyle kontrol altına aldık. Dün Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık, soğutma çalışması devam ediyor. " diye konuştu.

Akdeniz kuşağında orman yangınlarının çıkabildiğini söyleyen Pakdemirli, "Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım. " dedi.

"DEVLET, TÜM AFETLERDE OLDUĞU GİBİ SEL BASKINI AFETİNİN DE YARALARINI SARACAK"

Toprakların yeniden yeşermesi için çalışma yaptıklarını kaydeden Pakdemirli, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Yaban hayatıyla ilgili kayıpların olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Yaban hayatının doğru yönetimi için, doğal yaşamlarında korunması için gerekli düzenleme kararı aldık. Bu alanda bir çalışma yapıyoruz. Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık. " diye konuştu.

Türkiye'nin dün farklı bir afete uyandığını bildiren Pakdemirli, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen sel afetlerinin hala devam ettiğini dile getirdi.

Pakdemirli, sel afetinden can kayıplarının sayısının saat saat artmaya devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum, yarın ve cumartesi günü ağır yağışın olacağını ve meteorolojik risklerin hala devam ettiği konusunu size tekrar ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımız, özellikle can kayıplarına sebebiyet vermeyecek şekilde, bu bölgelerde kendi tedbirlerini alarak yağışın ve potansiyel taşma riskinin olduğu bölgelerden uzak durma gayreti içinde olsunlar. Vefat edenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devlet, tüm afetlerde olduğu gibi sel baskını afetinin de yaralarını saracak. "

Bakan Pakdemirli, bugünün, büyük yangınların bitişi, toprakların yeşil vatana dönüşmesinin miladı olarak da kabul edilebileceğini belirterek, "Orman işçilerimiz, kahraman Mehmetçiğimiz, polisimiz gibi korkusuz bir şekilde vatan savunması için gözlerini kırpmadan alevlerin üzerine koşuyorlar. " dedi.

Pakdemirli, 12 uçak, 66 helikopter, 10 jandarma helikopteri ve farklı ülkelerden 26 hava aracı ile ekiplerin yangınlara hazır şekilde beklediğini söyledi.

Son 15 gündür zincir halinde çıkan yangınların en büyüğü ve en son halkası olan Köyceğiz'deki orman yangınının dün kontrol altına alındığını anımsatan Pakdemirli, yeni yerlerde de yangınların çıkabileceğini, önem seviyesine göre zaman zaman riskli bulunan, yerleşim alanlarını tehdit eden, çok büyük potansiyeli bulunan yangınlarla mücadelenin başında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Pakdemirli, her türlü orman yangınına karşı ekiplerin hazırlıklı olduğuna işaret ederek, "Bölgelerarası hava ve kara araçlarını soğutma çalışmalarını etkilemeyecek şekilde peyderpey geldikleri yere gönderiyoruz. Yangının geniş orman alanlarını etkilemesi sebebiyle arazi hazırlığı, ağaçlandırma çalışmaları için yol yapımında kullanılmak üzere diğer illerden gelen iş makinelerinin de bölgelerine sevkleri başladı. " diye konuştu.

"Bugünü, büyük yangınların bitişi, toprakların yeşil vatana dönüşmesinin miladı olarak da kabul edebiliriz. " ifadesini kullanan Pakdemirli, "9 il, 30 ilçe, 191 köy ve 10 bin 829 çiftçimizle hasar tespitleri yapıldı. Yangınlarda zarar gören, telef olan hayvanlarını ve arı kovanlarını tamamını hibe olarak karşılayacağız. Ödemeler başlandı. " dedi.

"ORMAN KAHRAMANLARI DAĞ GİBİ ALEVLERE MEYDAN OKUDU"

Bakan Pakdemirli, orman kahramanlarının yeşil vatan için can yakan sıcaklıklara, dağ gibi alevlere meydan okuduklarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Orman işçilerimiz, kahraman Mehmetçiğimiz, polisimiz gibi korkusuz bir şekilde vatan savunması için gözlerini kırpmadan alevlerin üzerine koşuyorlar. 1923'ten bugüne kadar canlarını feda eden 125 orman şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Orman yangınlarında hayatını kaybetmiş sivil vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yeşil vatanı korumak için onlar ailelerini geride bıraktılar. Ailelerini sahipsiz bırakmamak boynumuzun borcudur. "

Yaklaşık 1, 5 ay önce bölgede çıkan yangında orman işçisi Görkem Hasdemir'in şehit olduğunu hatırlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak için o ormanın Şehit Görkem Hasdemir Ormanı olarak ağaçlandırılacağı sözünü vermiştim. Bugün o alanda yapılan ağaçların temizlenmesi, arazi hazırlığı hakkında bilgi aldım. Çalışmaların önemli bir kısmının tamamlandığını öğrendim. Başta Muğla olmak üzere orman yangını çıkan tüm illerde teşkilatın bütün ağırlığını bu sahalara vererek gerekli orman yollarının yapılması, saha etütleri ve ağaçlandırmanın en kısa sürede yapılması için de iş takvimlerini hazırlıyoruz. Yanan bütün alanları yeşil vatanın bir parçası haline getiriyoruz. "

Kaynak: Habermetre