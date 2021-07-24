Bakan Pakdemirli, Afet Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu
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Bakan Pakdemirli, Afet Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu

Bakan Pakdemirli, Afet Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel ve heyelanın yaşandığı Güneysu, Büyükköy ve Muradiye'de incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel ve heyelanın yaşandığı Güneysu, Büyükköy ve Muradiye'de incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli beraberindeki Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve kurum müdürleri ile Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde sel ve heyelandan etkilenen alanlarda inceleme yaptı. Vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Pakdemirli, burada, çay üreticileri ile bir süre sohbet ettikten sonra makas ile çay topladı.

Pakdemirli, sel ve heyelanın oluşması sonrası tüm imkanların seferber edildiğini, devletin vatandaşın yanında olduğunu, her türlü desteği verdiğini ve yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Daha sonra Güneysu ilçesine geçen Pakdemirli, Gürgen Köyün' deki geçirgen bentler, moloz bariyerleri ve rüsubat temizliklerini inceledi. Güneysu merkezdeki çalışmaları da inceleyen Bakan Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lojmanlarının önünde DSİ tarafından taşkınları önlemek için yapılan cam korkulukları inceledi.

Güneysu'daki incelemelerinin ardından Muradiye beldesine geçen Pakdemirli Muradiye Belediye başkanlığında afet sonrası çalışmalar hakkında bir değerlendirme toplantısı düzenledi.

Pakdemirli hayatın normale dönmesi için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirterek, " Hem Rize hem Artvin'de hızlı bir şekilde yapılacak ihaleyle 20 kilometre kadar duvar tahkimatlarını yapacağız. Rize'de 87 taşkın koruma tesisi, Artvin'de de 67 taşkın koruma tesisi aktif çalışıyor. Ana derelerde bugüne kadar yapılmış tahkimatlar olmasaydı bölgemizde daha büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bu konuda tedbir almaya devam edeceğiz. " dedi

Bakan Pakdemirli, Heyelanda en çok çaylıkların etkilendiğini ve bu heyelanları önlemek için heyelana dayanıklı çaylık üretme çalışmaları başlattıklarını belirterek, " Ekiplerimiz, çaya zarar vermeden çaylık bitkilerin arasında köklü bitkilerin yetişmesi adına çalışma başlattı. Heyelanlara dayanaklı çaylık oluşturma hedefi içindeyiz. Bu çalışmaları da yapmamız gerekiyor. Taşkınların sebebiyle ilgili çalışmaları da hep birlikte yapmamız gerekiyor. En kısa sürede yaraları saracağız. " İfadelerini kullandı.

Pakdemirli, hava tahminlerine göre bölgede 20 ile 50 kilogram arasında yağış düşeceğini aktararak, "Bu yağış diğer yağışların çok altında ama toprak çok doygun olduğu için taşkın ve heyelan riski var. O nedenle herkesin dikkatli olması gerekiyor. " diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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