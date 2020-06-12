HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bakan Pakdemirli, Adana tarım ve orman sektörü temsilcileriyle görüştü Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'ya son 18 yılda 15,2 milyar lira tarımsal destek verildiğini belirterek, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 228 proje için toplam 94 milyon lira hibe desteği ödedik.

Bakan Pakdemirli, Adana tarım ve orman sektörü temsilcileriyle görüştü Açıklaması
12.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:28

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'ya son 18 yılda 15,2 milyar lira tarımsal destek verildiğini belirterek, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 228 proje için toplam 94 milyon lira hibe desteği ödedik. Ayrıca Adana'ya yaklaşık 60 milyon lira yem bitkileri desteği ödedik." dedi.

Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Adana Söz Sizde" buluşmaları etkinliğine katılarak, tarım ve orman sektör temsilcileriyle görüştü.

Son 18 yılda verilen 310 milyar liralık tarımsal destekle sağlanan güçlü tarım ve orman altyapısı sayesinde pandemi sürecinde gıda arzında sıkıntı yaşanmadığını belirten Pakdemirli, "Bana göre 18 yılda tarımsal hasılamızı 7,5 kat artırdığımızı, 585 baraj inşa ettiğimizi, 4,7 milyar fidan diktiğimizi, tohumluk üretimimizi 8 kat artırdığımızı, büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 80, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 51 artırdığımızı, ayrıca 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatımız ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlamızla tarımda net ihracatçı konuma geldiğimizi tekrar tekrar dile getirmek gerekir." diye konuştu.

Pakdemirli, tarımsal üretimin önemli yükünü Adana'nın üstlenmiş olduğuna dikkati çekerek, soyanın neredeyse yüzde 60'ı, yer fıstığının yüzde 53'ü, turunçgillerin yüzde 32'si, pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 10'u olmak üzere kentin birçok bitkisel ürünün üretiminde ön sıralarda yer aldını söyledi.

Adana'nın 9,8 milyar liralık tarımsal üretim değeriyle Türkiye'de 6. sırada yer aldığına işaret eden Pakdemirli, "Adana'ya son 18 yılda 15,2 milyar lira tarımsal destek verdik. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 228 proje için toplam 94 milyon lira hibe desteği ödedik. Ödediğimiz hibelerle yapılan yatırımlar neticesinde 1600 kişiye istihdam sağlandı. Hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımıza Adana'da özel hassasiyet gösterdik ve 60 bin dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık. Ayrıca Adana'ya yaklaşık 60 milyon lira yem bitkileri desteği ödedik." dedi.

Pakdemirli, çiftçilerin tarlalarını daha kolay ekebilmeleri, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayabilmeleri maksadıyla Adana'da 1,1 milyon dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkati çekerek, 870 bin dekar araziyi suyla buluşturarak çiftçilere yıllık 700 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını aktardı. Pakdemirli, orman mahallelerinde yaşayan 10 bin 303 aileye 77 milyon lira Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kredisi ve hibe desteği verildiğini ifade etti.

Karataş ile Yumurtalık ilçeleri arasında denizde yıllık 30 bin ton su ürünleri yetiştiriciliği yapılması maksadıyla Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölgesini kurduklarını dile getiren Pakdemirli, 1000 tonluk parsellerin yatırımcılara tahsis edildiğini ve yatırım süreçlerinin başladığını söyledi.

Pakdemirli, Adana'da iki Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi'nin devam ettiğini belirterek, "Karataş ilçemiz Bebeli Mahallesi'nde 3 bin 184 dekar alanda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Bu bölgede topraksız tarım tekniğiyle 5 bin kişilik istihdamın oluşmasını hedeflemekteyiz." dedi.

Adana'da 2020'de 30 okulda 5 bin öğrenciye gıda güvenliği ve israf konularında eğitim vereceklerini ifade eden Pakdemirli, ayrıca Karataş ve Yüreğir ilçelerinde mevsimlik tarım işçilerine de alanlarına yönelik eğitimler verileceğini bildirdi.

Pakdemirli, toplam maliyeti 201 milyon lira olan, yaklaşık 24 bin dekar alanı sulayacak Aladağ Kökez Barajı ve Sulaması, Feke Gedikli Barajı ve Sulaması, Feke İncirli Barajı ve Sulaması, Pozantı Ömerli Barajı ve Sulaması, Saimbeyli Pınardere Barajı ve Sulaması barajlarının inşaat sözleşmelerini imzaladıklarını ifade etti. Pakdemirli, "Adana ilinde taşkınların önlenmesi amacıyla mevcut 8 pompa istasyonunu ilave 7,5 milyon lira maliyeti, pompa işinin ihalesini 2020 yılı içinde yapacağız." diye konuştu.

Adana'ya bu yıl 30,5 milyon lira hayvancılık desteği verildi

Adana'ya bu yılın ilk 6 ayında 30,5 milyon lira hayvancılık destekleme ödemesi yapıldığına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bal ile arıcılık faaliyetlerindeki alet ve ekipman alımına yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Adanalı kadın arıcılarımız için özel olarak geliştirdiğimiz katma değeri yüksek arı ürünü projesini hayata geçiriyoruz. Adana'da ivesi, akkaraman ve kıl keçisini soy kütüğü projesine dahil ettik. Soy kütüğü kaydı tutulan anaç küçükbaşlara 100 lira, bu sürülerden koç ve teke alan yetiştiricilerimize 500 lira destek vereceğiz."

Pamukta fark ödemesi desteği hesaplara yatırılıyor

Pakdemirli, bakanlık olarak şimdiye kadar soğanda 150 bin ton, patateste ise 50 bin ton ihracata ön izin verilmesine imkan tanıdıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren patates ve soğanda ihracat ön izinleri, il müdürlüklerimiz tarafından verilecektir. Yapılan tüm ihracat başvuruları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Ayrıca Adana'nın da içinde olduğu 7 ilimizdeki 43 bin 653 çiftçimizin banka hesaplarına, bu akşam itibarıyla yağlı tohumlu bitkiler ve pamuk için yaklaşık 754,7 milyon lira fark ödemesi desteği yatırılmaya başlanacak. Bununla birlikte besi desteği ödemesi kapsamında 66 bin 338 yetiştiricimizin 524 bin 428 büyükbaş hayvanı için 131,4 milyon lira destekleme ödemesini yine bugün saat 18.00'den itibaren ödemeye başlıyoruz."

Bakan Pakdemirli, daha sonra sektör temsilcilerinin taleplerini dinledi, onlarla sohbet etti.

Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da tarımın Adana'nın ilk gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek, "Biz tarım konusunu önceliyoruz. Türkiye'nin geleceğinin üretmekten geçtiğine inanıyoruz. Bakanımız ve fedakarca üretime destek veren tüm çiftçilerimize gönülden teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Ekonomi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti Ekonomi
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı Ekonomi
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil Ekonomi
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Metin Oktay Lionel Messi Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli, Adana tarım ve orman sektörü temsilcileriyle görüştü Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 16:17:59. #1.14#
title