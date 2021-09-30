Bakan Pakdemirli Adana'da göle balık bıraktı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Pakdemirli Adana'da göle balık bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Ekonomi

Bakan Pakdemirli Adana'da göle balık bıraktı Vali Elban, Bakan Pakdemirli'ye olta takımı hediye etti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bu sene 50 milyon balığı iç sulara ve denizlere bırakmayı hedefliyoruz" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Seyhan Baraj Gölü'ne balık...

ADANA (İHA) - Bakan Pakdemirli Adana'da göle balık bıraktı

Vali Elban, Bakan Pakdemirli'ye olta takımı hediye etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli :

"Bu sene 50 milyon balığı iç sulara ve denizlere bırakmayı hedefliyoruz"

ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Seyhan Baraj Gölü'ne balık bırakma etkinliğine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çukurova Üniversitesi'nde bulunan Kayıkhane Tesisleri'nde Seyhan Baraj Gölü'ne balık bırakma etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Bakan Pakdemirli, "Bu sene 50 milyon balığı iç sulara ve denizlere bırakmayı hedefliyoruz. Tabi ki ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili. Tabi bir de iç sularımız var ve bu iç suların daha iyi değerlendirilmesiyle ilgili ciddi bir balıklandırma faaliyeti başlattık. Bu sene hedefimiz en az 50 milyon balığı bırakmak. Denizlerimizin ve iç sularımızın zenginliğini arttırmak için sulara bırakıyor olacağız. Bu zenginliği sağlamakla birlikte ekosisteme de bu işin çok ciddi bir faydası var. Marmara'da bu sene yaşadıklarımızı biliyorsunuz. O nedenle hem iç sularımızda hem de denizlerimizde ne kadar canlı yaşarsa iyi" diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun yanı sıra milletvekilleri, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vali Elban etkinlik sonunda Bakan Pakdemirli'ye olta takımı hediye etti. Bakan Pakdemirli de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile balığa gittiklerini ancak hiç kendisinin olta takımı olmadığını söyleyerek teşekkür etti.

Bakan Pakdemirli Adana'da göle balık bıraktı

Bakan Pakdemirli Adana'da göle balık bıraktı

Bakan Pakdemirli Adana'da göle balık bıraktı

Bakan Pakdemirli Adana'da göle balık bıraktı
İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Bülent Ersoy Hulusi Akar
Magazin Müge Anlı
Spor Bülent Ersoy Mario Balotelli
Tüm Haberler Gazeteler Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Pakdemirli Adana'da göle balık bıraktı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 22:40:21. #1.11#