Bakan Pakdemirli, açılışı yapılan Kars Barajı'nın anısına fidan dikti
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Bakan Pakdemirli, açılışı yapılan Kars Barajı'nın anısına fidan dikti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars Barajı'nın açılışının ardından fidan dikti.

20.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:46

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars Barajı'nın açılışının ardından fidan dikti.

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü bahçesinde oluşturulan ormanlık alanda "Kars Barajı açılışı anısına fidan dikimi" etkinliği düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katılımıyla açılan Kars Barajı'nın anısına fidan dikildi.

Bakan Pakdemirli, Kars Valisi Türker Öksüz ile AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç fidanları toprakla buluşturdu. Fidanlara can suyu veren Pakdemirli, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra Kars'ın tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerine değer katacak "Kars Vadisi Projesi"nde incelemede bulundu.

Vali Öksüz, proje hakkında Pakdemirli'ye bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, açılışı yapılan Kars Barajı'nın anısına fidan dikti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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