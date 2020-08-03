Bakan Pakdemirli açıkladı: Menderes'teki yangınla ilgili bir gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Pakdemirli açıkladı: Menderes'teki yangınla ilgili bir gözaltı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Menderes'teki orman yangını nedeniyle geldiği İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli açıkladı: Menderes'teki yangınla ilgili bir gözaltı
03.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:06

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Menderes'teki orman yangını nedeniyle geldiği İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangına ilişkin Pakdemirli, bir kişinin gözaltına alındığını ve yaklaşık 300-400 hektar alanın yangından etkilenmiş olabileceğini belirtti. Bakan Pakdemirli ayrıca, Çatalca ve Kemalpaşa'da çıkan orman yangınlarında sabotaj şüphesi üzerinde durduklarını belirtirken, Manisa'daki yangında devrilen arazözde bulunan yaralıların sağlık durumlarının da iyi olduğunu söyledi.

Dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi'nde başlayan ve Ahmetbeyli ile Özdere mahallelerini de etkisi altına alan orman yangını, bu sabah saatlerinde güçlükle kontrol altına alındı. Yaklaşık 12 kilometre boyunca etkili olduğu düşünülen yangın, gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit etmişti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından başlatılan soğutma çalışmaları sürerken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Ataköy orman yangın binasında Bakan Pakdemirli'yi Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal ve İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince karşıladı. Ataköy Orman İşletme binasında yangın koordinasyon aracını ziyaret eden Bakan Pakdemirli, buradan yangınla ilgili yeni gelişmeleri Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den aldı.

"YANGINDA BİR SİTENİN YANDIĞIYLA İLGİLİ HABER DOĞRU DEĞİLDİR"

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangına kaç araç ve ekiple müdahale edildiğini bildirdi. Bazı yayın organlarında yer alan "Yangında site yandı" haberlerine de tepki gösteren ve iddiaları doğru olmadığını belirten Bakan Pakdemirli, durumu "iletişim kazası" olarak niteledi. Bakan Pakdemirli açıklamasında "Dün 13.29 saatlerinde çıkan yangında 10 dakika içerisinde müdahale başlamış, bu yangında 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 250 personel kullanılmıştır. Ülke genelinde onlarca yangınla mücadele edildi. Onlarca yangınla uğraşılırken bazen iletişim kazaları da olabiliyor. Benim gördüğüm kadarıyla bazı gazetelerde Menderes'teki yangında bir sitenin yandığıyla ilgili haber doğru değildir. Burada zarar gören sadece siteye ait bir kulübe. Onun dışında hiçbir yerleşim yeri yangında zarar görmedi" dedi.

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yangınla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yiyecek içecek materyali bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamları arkadaşlarımız ölçümleri yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Olayla ilgili benim bildiğim bir gözaltımız var" diye konuştu.

"MANİSA YANGININDA DEVRİLEN BİR ARAZÖZÜMÜZ VE YARALILAR VAR"

Manisa'da meydana gelen yangında bir arazözün devrildiğine de değinen Bakan Pakdemirli, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu müjdesini verdi. Pakdemirli, "Yakın zamanlarda Yunanistan'da meydana gelen yangınlarda 95 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın bir savaş, can kaybı olabilir ama Allah'a şükürler olsun ki bizim ülkemizde güçlü orman teşkilatımız sayesinde bu tarz kayıpları yaşamıyoruz. Tabii ki Bayındır yangınımızda yangına sevk esnasında geçenlerde üç arkadaşımızı şehit verdik. Askerimizden, polisimizden sonra en çok şehit veren kuruluşun da orman teşkilatı olduğunu söylemek isterim. Manisa yangınımızda da devrilen bir arazözümüz oldu. Yaralılarımızın durumu çok ciddi değil. Hastanede tedavileri devam ediyor" açıklamasında bulundu.

SABOTAJ ŞÜPHESİ

Çatalca ve Kemalpaşa'da çıkan orman yangınlarında sabotaj şüphesi üzerinde durduklarını da beyan eden Bakan Pakdemirli, "Maalesef dün Çatalca'da ve yakın zamanda Kemalpaşa'da çıkan yangınlarla alakalı orman teşkilatımızın sabotaj olabileceğine dair düşünceleri var. Bunlarla ilgili çok yönlü soruşturma kolluk kuvvetlerimizce, valilerimizce yürütülüyor. Bunlarla ilgili bazı aksiyonlar alınmış durumda" ifadelerine yer verdi.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Ekonomi
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Ekonomi
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu 3. Sayfa
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Magazin
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Ekonomi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Vatandaşlar Büyükada'daki ücretli plajlara tepkili
Vatandaşlar Büyükada'daki ücretli plajlara tepkili
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
İngiltere'de virüsü gripten ayırt edecek ve 90 dakikada sonuç verecek testler yapılacak
İngiltere'de virüsü gripten ayırt edecek ve 90 dakikada sonuç verecek testler yapılacak
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Deniz Demir Fatih Sultan Osman Kavala Mustafa Şentop
Magazin Emrah İrem Derici Demet Akalın Coşkun Sabah
Spor Ali Koç Okan Buruk Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla İzmir Bakan Futbol Instagram
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli açıkladı: Menderes'teki yangınla ilgili bir gözaltı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 15:26:33. #1.15#
title