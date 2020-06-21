Bakan Pakdemirli açıkladı: 3 ilin tarımsal gelirini arttıracak 'baraj' projesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çankırı, Çorum ve Kastamonu illerindeki 160 bin dekarlık tarım arazisine can suyu olacak Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya adıyla yapılması planlanan sulama barajı için çalışmaların başladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çankırı, Çorum ve Kastamonu illerindeki 160 bin dekarlık tarım arazisine can suyu olacak Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya adıyla yapılması planlanan sulama barajı için çalışmaların başladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde yapılması planlanan barajın yerini inceleyerek proje hakkında bilgi aldı. Eski adının "Kızlaryolu Barajı" yeni adının da Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı olduğunu belirten Pakdemirli, bu barajın 160 bin dekarlık tarım arazisinin sulamasında kullanılacağını ifade etti. Yeni baraja ismi verilen Prof. Dr. Sarıkaya'nın bakanlığın eski müsteşarlarından olduğunu kaydeden Pakdemirli, Çankırı, Çorum ve Kastamonu illerindeki tarımsal gelirini arttıracağını aktardı.

"Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya olarak anıyoruz"

Yaklaşık 160 bin dekarlık tarım arazisinin sulamasında kullanılacağını dile getiren Pakdemirli, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"160 bin dekarlık tarım arazisinin sulamasında kullanılacak barajın Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı. Bildiğiniz üzere Bakanlığımızın eski müsteşarlarından biri ve buralı ve yakın zamanda da kaybettiğimiz değerli hem Devlet Su İşlerine hem de bakanlığımıza çok katkısı olan arkadaşımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle anılan barajımızın bundan sonra Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya olarak anıyoruz. İsim değişliği ile ilgili prosedürü de tamamladık. Bundan sonra barajımız yeni ismi anılacak. İnşallah en kısa zaman da bu barajımızın hayata geçirilmesi konusunda bizde gerekli adımları atıyor olacağız."

"Çankırı, Çorum ve Kastamonu'yu besleyecek"

Bakan Pakdemirli, "Bu barajın bölgeye katkısı önemli 3 ilimizin Çankırı, Çorum ve Kastamonu'yu besleyecek ve bölge halkının da tarımsal gelirini arttıracak çok önemli bir barajımız. Bu barajın yapımında ister istemez çevresel etkiler olabiliyor. Bu çevresel etkilerin en başında da köylerin relokasyon ortaya çıkabiliyor. Bir köyümüz var etkilenmesi muhtemel olan Köpürlü köyü etkilenecek gibi. Bunun da tabi ki relokasyonunu en iyi şartlar altında bu vatandaşlarımızı bu hemşehrilerimizi de en konforlu şartlar altında tekrardan yeniden yerleştirilmesinin yolları da buluyor olacağız" dedi.

"Bölge halkımızın tarımsal anlamda refahını arttıracak"

Pakdemirli, "Toplamda 160 bin dekar alanı suluyor olacak bu. Çankırı'da yaklaşık 60 bin dekar, Kastamonu'da 70 bin dekar ve Çorum'da da 30 bin dekara yakın bir alan bu baraj sayesinde sulanıyor olacak. En kısa zaman da bugün ki incelememizden sonra en kısa zaman da barajımızın hayata geçirilmesi. Bölge halkımızın ve hemşehrilerimizin tarımsal anlamda refahını arttıracak projenin biran evvel hayata geçmesi için gayret göstereceğiz. Gelen talepleri de mutlaka değerlendiriyor olacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, protokol üyeleri ile birlikte doğaya 200 adet keklik saldı. Buradaki programın ardından Ilgaz ilçesindeki Yıldıztepe Kayak Merkezini de ziyaret eden Pakdemirli, Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaralı halde bulunan ve tedavisi yapılan şahinleri doğaya saldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA