Bakan Pakdemirli: ABD ile anlaşmaya vardık ve istediğimizi aldık

18.10.2019 13:36

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dün; ABD ile anlaşmaya vardık ve istediğimizi aldık. Harekat durmadı, yalnızca ara verildi. Bu meyanda biz, 120 saat içerisinde şartların sağlanmasını umuyor ve bekliyoruz. Bu sayede halkımızın güçlü iradesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, kahraman Mehmetçiğin cesareti kazandı, Türkiye kazandı" dedi.

Bakan Pakdemirli, Ankara'da 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı' kapsamında düzenlenen 2019'un en iyi proje ödülleri törenine katıldı. Orman Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen programda, Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece ve çok sayıda davetli de yer aldı.

'MEHMETÇİK KAZANDI, TÜRKİYE KAZANDI'Törende konuşan Bakan Pakdemirli, ilk olarak Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşmayı değerlendi. Bakan Pakdemirli, Barış Pınarı Harekatı'nın önemli bir diplomasi başarısını beraberinde getirdiğini söyleyerek, "Dün; Amerika ile anlaşmaya vardık ve istediğimizi aldık. Harekat durmadı, yalnızca ara verildi. Bu meyanda biz, 120 saat içerisinde şartların sağlanmasını umuyor ve bekliyoruz. Bu sayede halkımızın güçlü iradesi kazandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği kazandı, kahraman Mehmetçiğin cesareti kazandı, Türkiye kazandı" dedi.'KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ'Bakan Pakdemirli, kadınların her alanda olduğu gibi, tarımdaki yerinin de oldukça önemli olduğunu belirtti. Kadınlara bu kapsamda, girişimcilik ve istihdam konusunda pozitif ayrımcılık yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: "Bir kere en başta; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvuran kadın girişimciler için değerlendirme kriter puanlamasında pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İkinci olarak, Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Programında kadın istihdamı konusunda pozitif ayrımcılık yaptık ve başvuran kardeşlerimize ek puan verdik ve bu programı tamamladık. Bu kapsamda; Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programına, 2016-2018 yılları arasında, toplam 47 bin 788 başvuru yapıldı, bunun 28 bin 823 kişisi, yani yüzde 60'ı kadın çiftçilerimizden oluştu. ve biz 3 yıl içerisinde, kadın çiftçilerimize, 865 milyon lira ödeme yaptık. Bununla birlikte, Tarımsal Amaçlı Kooperatif Projelerinde de, Bakanlığımızca, 18 adet tarımsal amaçlı kadın kooperatifine, farklı konularda toplam, 15 milyon lira kredi kullandırıldı."Kırsal alanda yaşayan kadın çiftçilerin girişimcilik ruhunu, eğitim, istihdam, imkan ve hibe gibi desteklerle pekiştirmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Pakdemirli, bugüne kadar 5 bin 242 kadın çiftçiye, sertifikalı uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin verildiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından, proje kapsamında dereceye giren kadınların ödüllerini verdi.

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Haluk KARAASLAN/ANKARA, -

Kaynak: DHA