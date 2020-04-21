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Bekir Pakdemirli, Türkiye, Ekonomi

Bakan Pakdemirli, "AA Özel Yayını"nda gündemi değerlendirdi: (4)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek hafta Sözleşmeli Üretim Platformunun ön lansmanını yapacaklarını belirterek, "Ürünler daha sağlıklı fiyatla tüketiciye ulaşacak.

21.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:04
Bakan Pakdemirli,

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek hafta Sözleşmeli Üretim Platformunun ön lansmanını yapacaklarını belirterek, "Ürünler daha sağlıklı fiyatla tüketiciye ulaşacak." dedi.

Bakan Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Özel Yayını'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere tahsisine ilişkin soru üzerine Pakdemirli, konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla görüştüklerini söyledi. Pakdemirli, Türkiye'de bugün itibarıyla sulu atıl arazinin olmadığını ancak kuru bir miktar alanın bulunduğu dile getirerek, tarım yapılabilecek alanları ekonomiye kazandırmak istediklerini vurguladı.

Bu kapsamda söz konusu arazilerin ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili çeşitli kesimlere öncelik tanındığını belirten Pakdemirli, "Çiftçilikle ilgilenen kesimler var, bu dönemde işsiz kalacak bir kesim, bir de şehirden kırsala yerleşmek isteyen bir kesim var. Onlara da bir fırsat olsun diye bir proje başlattık. Hazine arazileriyle ilgili başvurularımız il ve ilçe tarım müdürlüklerine yapılabilir. Başvuru kriterlerinde ise gençler, kadınlar ve arazinin bulunduğu köylerde yaşayanlar ile arazisi küçük olanlara pozitif ayrımcılık tanıyacağız. Yani bir puanlama sistemi oluşturduk." diye konuştu.

Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının pilot olarak baştan 14 milyon metrekare hazine arazisi verdiğini ve bunun devamının da geleceğini ifade ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bu konuda pozitif bir yaklaşım içerisinde olduğunu aktardı.

Özellikle ekilebilecek ve dikilebilecek alanlar konusunda da bakanlıkla sürekli irtibat halinde olduklarına işaret eden Pakdemirli, "Fazladan olan taleplerimizi de karşılayacaklarını söylediler. Bugün hazineye ait olup da içinde tarım yapılabilecek olan alanları da artık ekonomiye kazandırmak istiyoruz." dedi.

"Gıda ürünleri uçakla taşınabilir"

Pakdemirli, Türkiye'nin 83 milyon vatandaşı, 5 milyon sığınmacısı ve 50 milyon turisti besleyen bir ekosisteme sahip olduğuna işaret ederek, Kovid-19 salgını nedeniyle turist ziyaretinde yaşanan düşüşün Türkiye'de bir gıda bolluğu yaşatacağını söyledi.

Bu konuyla ilgili tüm detayları Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalıştıklarını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Özellikle ihracat teşviki olabilir mi veya kırılan ve bozulan lojistik zincire yönelik olarak bazı ürünler uçaklarla gönderilebilir mi? Mesela kiraz pahalı bir ürün olduğu için uçakla gönderilebiliyor. Bugün uçmayan uçaklarımızı yolcu transferinde değil de kargo transferinde kullanarak en azından onların da belli değişken maliyetlerini çıkartabilecek şekilde bir fiyatlandırma yapılabilir mi, bu çalışmaların hepsi çok etkin bir şekilde yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bugün sahaya çok daha yakınız. Bu iletişim imkanlarını işverenlerle ve birliklerle her alanda sağlıyoruz."

Gıda enflasyonuna ilişkin bir soru üzerine Pakdemirli, konunun Türkiye'de bu kadar konuşulmasının sebebinin, gıdanın, enflasyon sepetindeki 4'te 1'lik payı olduğunu söyledi. Pakdemirli, "Tarım ürünlerinde, gıdada, yediğimiz içtiğimiz ürünler üzerinden siyaset yapmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın ilk çeyreğinde ister istemez mevsimsel şartlardan dolayı gıdada hararetli enflasyon olabileceğini ancak yaz döneminin bunu dengeleyebileceğini anlatan Pakdemirli, "Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızla burada gıda konusunda fırsatçıların üzerine gidiyor olmamız lazım. Ama fırsatçıların ötesinde çok iyi bir sistem kuruyor olmamız lazım. Gelecek hafta iki bakanlıkla Sözleşmeli Üretim Platformunun ön lansmanını yapacağız. Ürünler daha sağlıklı fiyatla tüketiciye ulaşacak." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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