Bakan Pakdemirli: "886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor" Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37 bin 493 üreticiye 755 milyon lira, besi desteği kapsamında 75 ilde, 66 bin 638 yetiştiricimize 131 milyon lira ödenecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37 bin 493 üreticiye 755 milyon lira, besi desteği kapsamında 75 ilde, 66 bin 638 yetiştiricimize 131 milyon lira ödenecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hülya Keklik'e gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı'nda kurbanlık sayısının yeterli olduğunu belirten Pakdemirli,"Kurban bayramında çok büyük bir riskimiz var. En büyük riskimiz el sıkışma ile olan riskimiz. Hep hatırlarsınız el sıkışma başlar 5 dakika o el sallanır, sonra pazarlık biter. Ondan başka riskimiz yok geçen yıl 2. 8 milyon küçükbaş, 920 bin büyükbaş kurbanlık hayvan kesilmiş. Küçükbaşı 3 milyon büyükbaşı da bir milyon diyelim bu yıl 3. 6 milyon küçükbaş, 1. 2 milyon büyükbaş kurbanlığımız bulunuyor. Kabaca ihtiyacın veya kesilecek olanın yüzde 50 fazlası hayvanımız hep küçükbaşta hem de büyükbaşta kesime hazır şekilde üreticilerimiz tarafından bekletiliyor. Bu konuda vatandaşlarımızın hiç bir endişesi olmasın. Hayvan pazarlarından hayvanlarını satın alıp dini vecibelerini yerine getirebilir" dedi.

"TARLADA YETERLİLİK YÜZDE 96'DIR. 100 DÖNÜM TARLANIZ VARSA YÜZDE 96'SI YERLİ TOHUM, YÜZDE 4 YABANCI"

Türkiye artık et ithal etmediğini ifade eden Bakan Pakdemirli,"Ana amaç besilik dananın da sıfır ithalat durumuna gelmesidir. Bugünde besilik dana ile ilgili bir ihtiyacı yok Türkiye'nin sadece belli ihtiyati konulardan dolayı bir tedbir aldık. Bunu azar azar azaltarak gidiyoruz. Türkiye bu konuda çok iyi bir seyir işliyor. Türkiye'de yalan en güzel satan konu. Hükümetimize yakın çevrelerde dahi yerli tohum konusu çok iyi bilinmiyor. Türkiye'de tohumculuk sektörü dünyada ilk 10- 11 arasında. Tarım sektöründe ilk 10'dayız, Birinci değiliz belki ama tüm komşularımıza bu işin teknolojisini götüren bir ülke haline geldik. Bu yıl 1 milyon 150 sertifikalı tohum hedefliyoruz. Türkiye bu konuda çok ciddi bir mesafe kaydetmiştir. Tarlada yeterlilik yüzde 96'dır. 100 dönüm tarlanız varsa yüzde 96'sı yerli tohum, yüzde 4 yabancı. Türkiye'de 900 tohumculuk firması vardır bunun 860 tanesi öz yerli tohum firmasıdır 20 tanesi yerli yabancı ortaklı 20 tanesi de yabancıdır. Türkiye bu anlamda gurur duyulacak bir yerdedir" diye konuştu.

Türkiye2nin buğday konusunda kendi kendine yeten bir ülke olduğunu ifade eden Pakdemirli,"Bu konudaki akıl tutulmalarını hayretle izliyorum. Türkiye aşağı yukarı 20 milyon ton civarında buğday üretir. Türkiye'nin 18 milyon ton civarında tüketimi vardır. Türkiye bu konuda kendi kendine yeterlidir. İthalatınız var bunu neden yapıyorsunuz derseniz. Makarna, un fabrikalarımız var. Makarnada dünyada ikinci unda dünyada birinciyiz. Kazakistan'ın buğdayını Rusya2'nın buğdayını gerekiyorsa bunları alıp işleyerek tüm dünyaya pazarlamamız gerekir. Tarım günlük siyasete alet edilmemelidir" dedi.

"69 FİRMAYA AİT 136 PARTİ ÜRÜNLE İLGİLİ BİR İFŞAMIZ VAR"

Taklit ve Tağşiş konusunda cezaların ağırlaştırılacağını belirten Pakdemirli, yeni ifşalar olduğunu açıklayarak,"Cezaları yetersiz gördüğümüz için yasa tasarısı ile ilgili bir çalışma yaptık. En yakın zamanda yasalaşarak olan konulardan bir tanesi.Tahşiş sağlıksız gıdaların üretiminde sıfır toleransımız var. Bugün ifşalarımız var 69 firmaya ait 136 parti ürünle ilgili bir ifşamız var. Yayınlanıyor şuanda sizinle konuşurken. 2012 yılından bu yana bin 551 firmaya 3 bin 500 parti ürünü tüketici bilgisine sunduk. Vatandaşımız bu ifşaları tam anlamıyla takip ederse hangi f,rmalarla ilgili sorun olduğunu görür. Firmalardan kasıtlı yapmadık diye dönüşler oluyor. Bu firmaların üzerine gidiyoruz. Bugün cezalar ödenip üretime devam edilebiliyor ama yeni ceza tasarısıyla beraber üretimi durdurma noktasında, cezaların çok çok yükseltilmesi noktasında bir durum olacak. Kaçak avcılıkta artık yakalıyorsam tekneye el koyuyorum devlet olarak. 'Ben bu işi yapmayacağım' diyor. O kişi kötü yapan kitle değişmedi, ama kurallara uymak zorunda kaldı Aynısı gıdada olacak. İfşalarla birlikte çok fazla düzelme var. Gelecek olan yasayla inşallah tertemiz olacak" diye konuştu.

"EVİN MUTFAK ALIŞVERİŞİNİ DE BEN YAPARIM NEYİN YENİLİP, YENİLMEYECEĞİNİ BİLİRİM"

Gıda okuryazarlığının tüketimin bilinçli olması noktasına öneme sahip olduğunu kaydeden Pakdemirli,"Gıda okuryazarlığı noktasında derslerimiz var. Benim kullanmaya başladığım bir tabir. Evin mutfak alışverişini de ben yaparım neyin yenilip, yenilmeyeceğini bilirim. Vatandaştan böyle bir gıda okuryazarlığı bekleyemeyiz ama bir taraftan gıda okuryazarlığını artırmamız lazım. Tüketim tarihi, son tüketim tarihini çok iyi anlatmamız lazım" dedi.

'GELECEĞE NEFES PROJESİNDE FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDUĞUMUZ GÜN BENİM İÇİN ÇOK DUYGUSAL BİR GÜNDÜ.

Görevi boyunca kendini en heyecanlandıran projenin Geleceğe Nefes projesi olduğunu bildiren Bakan Pakdemirli," Bugüne kadar beni en çok heyecanlandıran en çok mutlu eden Bakanlığınızın en mutlu gününü hangi gün yaşadınız derseniz 'Geleceğe Nefes projesinde fidanları toprakla buluşturduğumuz gün benim için çok duygusal bir gündü. Gözlerimin dolu dolu olduğu beni çok mutlu eden bir gündü. Ben mükemmeliyetçiyimdir. Yaptığım işi yaparım ama hiç yeterli görmem bir tek o gün biz işimizi iyi yaptık dedim. Beni o gün son derece mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Yağlı tohum desteğinin müjdesini veren Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37 bin 493 üreticiye 755 milyon lira, Besi desteği kapsamında 75 ilde, 66 bin 638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere;Toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, T.C. Kimlik numarası son hanesine göre yapılacak. Buna göre; 0-2 olanlar 12 Haziran 2020 saat 18.00'den, 4-6 olanlar 19 Haziran 2020 saat 18.00'den, 8 olanlar 26 Haziran 2020 saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak.Ödemelerin, çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(Hülya Keklik - Derya Yetim - Erdinç Türkcan/İHA)

Kaynak: İHA