Bakan Pakdemirli: "76 vatandaşımız tahliye edildi"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Araklı'ya gitti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı'daki selde bu saat itibarıyla 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA