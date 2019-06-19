Bakan Pakdemirli: "76 vatandaşımız tahliye edildi"

Bakan Pakdemirli: "76 vatandaşımız tahliye edildi"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Araklı'ya gitti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Araklı'ya gitti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı'daki selde bu saat itibarıyla 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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