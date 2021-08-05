Bakan Pakdemirli: 6 ilde 13 orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Pakdemirli: 6 ilde 13 orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor

Bakan Pakdemirli: 6 ilde 13 orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Pakdemirli: 6 ilde 13 orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyorTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 9 günde 44 ilde 191 yangının kontrol altına alındığı, 6 ilde 13 yangının ise devam ettiğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli: 6 ilde 13 orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 9 günde 44 ilde 191 yangının kontrol altına alındığı, 6 ilde 13 yangının ise devam ettiğini açıkladı. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz- 5 Ağustos arasındaki orman yangınları detay durumunu Twitter hesabından açıkladı. Pakdemirli açıklıklamasında, "Ormanın kahramanlarının 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 9 günde ise 44 ilde 191 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.Yangınların detay durumuna göre ise Adana'nın Salimbeyli ilçesinde 1 yangın, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 2 yangın, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı ve Seydikemer 7 yangın, Aydın'ın Karacasu ilçesinde 1, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 1 ve Denizli'nin Güney ilçesinde 1 yangın devam ediyor.  

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Son dakika gündem: Bakan Soylu: 'Yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır.'
Son dakika gündem: Bakan Soylu: "Yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Gülben Ergen Prens William Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Pakdemirli: 6 ilde 13 orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 23:23:00. #1.16#

title