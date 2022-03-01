Bakan Pakdemirli: 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Pakdemirli: 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Pakdemirli: 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek

Bakan Pakdemirli: 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecekTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edileceğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli: 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edileceğini açıkladı.

Bakan Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bekir Pakdemirli, İstihdam, Twitter, Yangın, Politika, Ekonomi, Güncel, Haberler

title