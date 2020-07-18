Bakan Pakdemirli: 5.7 milyon tonluk lisanslı depolama kapasitesi oldu (3)
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Bakan Pakdemirli: 5.7 milyon tonluk lisanslı depolama kapasitesi oldu (3)

'AVUKAT VE DOKTOR HUBUBAT ALIYOR'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya'daki programı kapsamında Çumra ilçesinde hasat törenine katıldı.

Bakan Pakdemirli: 5.7 milyon tonluk lisanslı depolama kapasitesi oldu (3)
18.07.2020 18:32 | Son Güncelleme: 18.07.2020 18:38

'AVUKAT VE DOKTOR HUBUBAT ALIYOR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya'daki programı kapsamında Çumra ilçesinde hasat törenine katıldı. Burada çiftçilere seslenen Bakan Pakdemirli, üreticilerden ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'ne getirmelerini istedi. Pakdemirli, şunları söyledi:

"Toprak Mahsulleri Ofisi'ne mümkün mertebe ürünlerinizi getirmenizi rica ediyorum. Niye ? TMO gerektiğinde üretici lehine regülasyon yapıyor. Bugün sanayicisi alsa önemli değil. Doktoru, avukatı, eczacısı, hububat almaya başladı. Ama bunu spekülatif amaçlı aldıklarını görüyoruz. Bununla ilgili üretici lehine dönem olduğu için hasat dönemi devam ettiği için sesimizi çıkartmıyoruz. Ama hasat dönemi bittikten sonra TMO olarak gereken tedbiri alacağız."Lisanlı depoculuğun da önemi değinen Bakan Pakdemirli, "Lisanslı depoculuk önemli. Suyu getirdik. Su orda. Buğday bunların içinde yani un burda. Un, su bir arada lisanslı depoculukta maya. Ekmek yapmak için maya. Ekmeği nasıl yapıyoruz ? Çiftçimizin üreticimizin bir derdi var. Harman zamanı parayı pulu her tarafa saçar. Bütün borçlarını kapatır. Eğer düğün yapacaksa onu da harman zamanına denk getirir. Bir harcaması varsa, çocuğunu okutacaksa onu da harman zamanı denk getirir. Ama başakların tanesi dolunca neredeyse satacak duruma gelmek zorunda kalır. Halbuki bu lisanlı depolar geliştiği sürece cebimize ELÜS kağıdını alacağız,  Ziraat Bankası'ndan bedavaya sıfır faizli kredimizi kullanacağız. İhtiyacımızı göreceğiz. Bu ürün para ettiği zaman istediğimiz zaman satabileceğiz. İşte üretici, lisanslı depo, borsa ve en sonunda ekmek diyorum buna ekmekte gelirin garantisi" diye konuştu. 

 


Kaynak: DHA

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