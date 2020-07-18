Bakan Pakdemirli: 5.7 milyon tonluk lisanslı depolama kapasitesi oldu (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Pakdemirli: 5.7 milyon tonluk lisanslı depolama kapasitesi oldu (2)

CHP'Yİ ELEŞTİRDİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Borsası'ndaki törenin ardından bir otelde düzenlenen çiftçi ve sektör temsilcilerinin yer aldığı 'Söz Sizde Sektör Toplantıları' adlı toplantıya katıldı.

Bakan Pakdemirli: 5.7 milyon tonluk lisanslı depolama kapasitesi oldu (2)
18.07.2020 14:16 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:20

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Borsası'ndaki törenin ardından bir otelde düzenlenen çiftçi ve sektör temsilcilerinin yer aldığı 'Söz Sizde Sektör Toplantıları' adlı toplantıya katıldı.

Bakan Pakdemirli, pandemi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de market raflarının boş kaldığını, ancak Türkiye'de bu duruma rastlanmadığını belirtti. Pakdemirli, bunun nedeninin daha öncesinden perakende sektörü ve gıda sanayisi temsilcilerini toplayıp, ürünleri artırmasını söyleyip önlem almalarından kaynaklandığını söyledi. Süreç boyunca çiftçilerin de üretime devam etmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Pakdemirli, "İlk 6 ayda 22 milyar lira olan tüm desteklerimizi yüzde 75'ini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Çiftçimizin vadesi gelen borçlarını erteledik. Şimdi hazine arazilerinin kiralanması ile ilgili yeni yeni çalışmalar yapıyoruz. İnşallah sonbahardan önce de bunları devreye almış olacağız. Türkiye hakikaten altyapısıyla bu işin üstesinden gelmiştir. Bu ne ilk ne de son. Bundan sonra bizi birkaç on yılda bekleyenler bugünkü durumdan daha kolay olmayacak. O yüzden gıda üretimimiz çok önemli" diye konuştu.Bakan Pakdemirli bu başarının kirletilmeye çalışıldığını belirterek, şunları söyledi:

"İnanılmaz büyük bir başarı var ortada. Bu başarı öyküsün zaman zaman kirletmeye çalışanlar oluyor. Geçen gün baktım muhalefet milletvekillerimizden bir tanesi açıklama yapmış. 'Tarım bitti, çiftçi bitti, şu oldu bu oldu' diye. Bir tane rakam yok. Geçmiş yılla bir tane karşılaşma yok. Hiç, sıfır rakam. Sadece bir felaket tablosu ama tabloyu doğru olduğuna dair bir tane rakam ortada yok ve beğenmezler. Rakam verdiklerinde de maalesef rakamların hepsi çarpıtılmış, garip bir hale geliyor. CHP Genel Başkanının eline rakamları vermişler. 400 bin ton TMO fındık sattı diye. Yok böyle bir şey. Satılan da ortada. Ben bakıyorum, inanın üzüldüm. Bir genel başkana, rakam hazırlayan ekip son derece yanlış bir şeyler vermiş ve yanlış bir şeyler söyletiyorlar. 14'lerden almışız da 24'lerden liradan satmışız fındığı, 400 bin ton da fındık satmışız. Hiç böyle bir şey yok ortada. Hani bir fıkra var ya bunun neresini düzeteyim. Ayşe değil, İsmail. Keçi değil, koyun. Musa değil, İsa. Hakikaten her şeyi konuşalım. Tarım eleştirmeye açık da bir alan. Ama bunları yaparken çiftçinin, üreticinin moralini bozmayacak şekilde yapmamız lazım."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu kadar da olmaz! 64 yaşındaki şahıs, 12 yaşındaki kızı istismar etti bir de utanmadan kızın ailesinden şikayetçi oldu 3. Sayfa
Bu kadar da olmaz! 64 yaşındaki şahıs, 12 yaşındaki kızı istismar etti bir de utanmadan kızın ailesinden...
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı Magazin
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir Güncel
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 3. Sayfa
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp 3. Sayfa
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Türk tır şoförü, Gürcistan polisine direndi ve aracındaki Türk kahramanlarının fotoğraflarını söktürmedi
Türk tır şoförü, Gürcistan polisine direndi ve aracındaki Türk kahramanlarının fotoğraflarını söktürmedi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu
10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu
Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Ece Erken Serdar Ortaç Tuvana Türkay
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Asker Ankara 15 Temmuz Azerbaycan
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli: 5.7 milyon tonluk lisanslı depolama kapasitesi oldu (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 14:21:05. #1.15#
title