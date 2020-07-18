Bakan Pakdemirli: 5.7 milyon tonluk lisanslı depolama kapasitesi oldu
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Bakan Pakdemirli: 5.7 milyon tonluk lisanslı depolama kapasitesi oldu

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Allah'a şükür Türkiye'de Cumhurbaşkanımız sayesinde 5.7 milyon tonluk bir lisanslı depolama kapasitesi oldu ki, bunun aşağı yukarı yüzde 20'si 1.2 milyon tonla Konya. 35 tane lisanslı depomuz var" dedi.

Bakan Pakdemirli: 5.7 milyon tonluk lisanslı depolama kapasitesi oldu
18.07.2020 12:52 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:56

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Allah'a şükür Türkiye'de Cumhurbaşkanımız sayesinde 5.7 milyon tonluk bir lisanslı depolama kapasitesi oldu ki, bunun aşağı yukarı yüzde 20'si 1.2 milyon tonla Konya. 35 tane lisanslı depomuz var" dedi. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi program için Konya'ya geldi. Bakan Pakdemirli, ilk gongun çaldığı ticaret borsasında yaptığı konuşmasında lisanlı depoculuğun önemine değinerek, şunları söyledi:

"Lisanslı depoculuk, ürün ihtisas borsaları, bu borsalardaki derinleşme, yeterince derinleşme,  üreticilerimize finansman piyasalarına ulaşımı getiriyor. Lisanslı depoya ürünü teslim eden üreticimiz, cebine ELÜS'ünü (Elektronik Ürün Senedi) alıyor. ELÜS'üyle  Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredisini kullanıyor. İhtiyaçlarını gideriyor ve bu zincir halinde devam ediyor. Bu işler Allah rahmet eylesin bakıyorum Türkiye'de nereye imza atsak bizim aşı işlerinde Abdülhamit Han var. Ulaşımda Abdülhamit Han'ın fikirleri ve projeleri var. Hakikaten vizyoner projelerin hepsinde bir şekilde kendi imzası var. Burada da borsaların gelişmesi, üreticiler anlamında son derece önemli"ÜRÜN SİGORTASI Gelişmiş ülkelerde üreticilerin, ürünlerini gelir garantini sigortalar yaptırdığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Gelişmiş ülkelerde bakıyorum 200-300 yıllık borsalarda artık gelir garantili sigortalar çıkıyor. Bunun mazisi ne? Adam üretici, daha ürününü toprağa bile kavuşturmadan yani tohumunu toprağa atmadan kaç paraya bir sene sonra satacağını biliyor ve bununla ilgili bir sigorta alıyor. Sigortasını alıyor ve hiçbir zaman etkilenmemiş oluyor. Geliri de garantili. Sadece ürünün, mahsulün miktarı değil, geliri de garantili. Bunlar Türkiye için hayal değil. Bakan olur olmaz bu çalışmalarımızı yaptık. Sadece tek eksiğimiz Türkiye'deki borsaların yeterince derinleşmesi. Burada da hakikaten Konya iyi bir performans sergiliyor. Burada borsaların derinleşmesi ile ilgili ışıklar hakikaten ümit verici" diye konuştu. Lisanlı depolama kapasitesinin 5,7 milyon tona ulaştığını ifade eden Pakdemirli, "Allah'a şükür Türkiye'de Cumhurbaşkanımız sayesinde 5.7 milyon tonluk bir lisanslı depolama kapasitesi oldu ki, bunun aşağı yukarı yüzde 20'si 1.2 milyon tonla Konya. 35 tane lisanslı depomuz var. Borsalarımız, üreticilerimiz, lisanslı depomuz, üreticimizin cebindeki ELÜS kağıdı, buradaki işlemler, geleceğe dair işlemler, vadeli işlemler ve bunların akabinde de üreticilerimiz tamamen finansal piyasalara kavuşmuş olacak ve böylelikle asla ve asla o meşakkatli dönemde harcamış olduğu emeğini, alın terini karşılığını tam anlamıyla alabilmiş olacak. O yüzden borsalarımızsın gelişmesi son derece önemli" dedi. Bakan Pakdemirli yapılan duanın ardından da satış gongunu çaldı. 


Kaynak: DHA

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