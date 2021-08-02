Bakan Pakdemirli: 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz devam ediyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'deki 9 yangınla mücadelenin devam ettiğini duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'deki 9 yangınla mücadelenin devam ettiğini duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından, orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı