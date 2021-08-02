Bakan Pakdemirli: 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Pakdemirli: 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz devam ediyor

Bakan Pakdemirli: 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'deki 9 yangınla mücadelenin devam ettiğini duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'deki 9 yangınla mücadelenin devam ettiğini duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından, orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları uzaydan görüntülendi
Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları uzaydan görüntülendi
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Seda Sayan Yusuf Güney İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ali Koç Rıza Kayaalp Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Pakdemirli: 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 15:37:26. #1.16#

title