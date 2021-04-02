"Yaklaşık 395 milyon liralık destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 394 milyon 514 bin 187 liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 394 milyon 514 bin 187 liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Hububat - Baklagil - Dane Mısır için 35 bin 525 üreticiye 94 milyon 362 bin 593 TL, Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği kapsamında 182 bin 316 üreticiye 188 milyon 561 bin 122 TL, Yem Bitkileri Desteği kapsamında 34 bin 798 üreticiye 99 milyon 585 Bin 662 TL, Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği için 2 bin 454 üreticiye 9 milyon 630 bin 312 TL, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği için de 4 bin 952 üreticiye 2 milyon 374 bin 498 TL olmak üzere toplamda 394 milyon 514 bin 187 TL Destek Ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı