Bakan Pakdemirli: "376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemelerine bugün itibarıyla başlıyoruz"
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Bakan Pakdemirli: "376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemelerine bugün itibarıyla başlıyoruz"

05.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:04
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu destek tutarının saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Desteklerin detaylarına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 33 bin 433 üreticimize 154 milyon 658 bin 71 lira, yem bitkileri desteği kapsamında 69 bin 584 üreticimize 222 milyon 85 bin 119 lira olmak üzere toplamda 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemelerine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre bugün itibarıyla başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun.

Kimlik numarası son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara bugün saat 18.00'den sonra, kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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