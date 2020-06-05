Bakan Pakdemirli: 374 Milyon TL destekleme ödemesi, çiftçilerimizin hesaplarına yatırıldı TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemesi olarak, çiftçilerin hesabına 374 milyon TL yatırıldığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemesi olarak, çiftçilerin hesabına 374 milyon TL yatırıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Bekir Pakdemirli, "Fark ödemeleri kapsamında; yağlı tohumlar desteği olarak 49 bin 946 çiftçimize 340 milyon TL, hayvancılık destekleri kapsamında hayvan hastalıkları desteği olarak 1131 üreticimize 27 Milyon TL, Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması Projesi desteği kapsamında 468 çiftçimize 3,6 Milyon TL olmak üzere, toplamda 374 Milyon TL destekleme ödemesi, bugün saat 18.00 itibari ile çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmıştır" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA