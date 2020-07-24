Bakan Pakdemirli: 358 milyon TL'lik destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak
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Bakan Pakdemirli: 358 milyon TL'lik destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 358 milyon 204 bin lira tarımsal desteğin, bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli: 358 milyon TL'lik destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak
24.07.2020 10:50 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:56

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 358 milyon 204 bin lira tarımsal desteğin, bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin lira tarımsal desteğin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını ifade etti. Pakdemirli, bugün saat 18.00 itibariyle hesaplara aktarılacak desteklere ilişkin, 'Çiğ süt desteği ödemesinde, 254 bin 300 üreticimizin 2.45 milyon ton çiğ sütü için 329.4 milyon lira; hububat ve baklagil desteğinde, 4 bin 905 üreticimize 16 milyon 515 bin lira; yağlı tohumlu bitkiler desteğinde, 148 üreticimize 1 milyon 900 bin lira; dane mısır desteğinde, 522 üreticimize 506 bin lira; katı organik-organomineral gübre desteğinde, 2 bin 391 üreticimize 1 milyon 525 bin lira; toprak analizi desteğinde 176 bin lira, mazot gübre desteğinde, 102 üreticimize 74 bin lira; kırsal kalkınma desteğinde 69 projeye 6 milyon 464 bin lira; uzman eller projesinde 9 projeye 880 bin lira; hayvan gen kaynakları desteği kapsamında ise 112 yetiştiricimize, 764 bin lira olmak üzere toplamda 358 milyon 204 bin lira tarımsal destek, bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun' dedi.

Kaynak: DHA

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