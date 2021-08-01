Bakan Pakdemirli: "28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli : "28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları
MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli : "28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan