Bakan Pakdemirli, 252 milyonuncu fidanı toprakla buluşturdu

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Geleceğe nefes dünyaya nefes' kampanyası kapsamında, 252 milyonuncu fidanı toprakla buluşturdu. Pakdemirli, "2023'te hedefimiz 7 milyar fidanı tamamlayarak, dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikme hedefimize de ulaşmış olmak istiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 11 Kasım 2019'da başlatılan 'Geleceğe nefes dünyaya nefes' kampanyası kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Şehitler Müzesi yanındaki 'Millet Ormanı'nda 252 milyonuncu fidanı dikti. Fidan dikimi sonrası can suyu veren Bakan Pakdemirli, 19 yıldır ormanları koruyarak genişlettiklerini belirtti. Pakdemirli, Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu söyleyerek, "2002'deki orman varlığımız 20.8 milyon hektarken bugün itibarıyla 22.9 milyon hektara gelmiş durumdayız. Şu ana kadar AK Parti iktidarlığında 5.5 milyar fidanı toprak ile buluşturduk. Gıda ve Tarım Örgütü'nün istatistiklerine göre, ağaçlandırmada Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sıradayız. 2019 yılında 11 Kasım günü Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi. 11 Kasım 2019'da 1.2 milyon vatandaşımız 13.8 milyon fidanı 4 saat gibi kısa sürede toprak ile buluşturarak cumhuriyet tarihinde görülmemiş yeşil için buluşmaya imza attı. Geçen yıl 11 Kasım'da pandemiden dolayı çok geniş olmamakla beraber yine ilgi çok büyüktü ve 28 ülke ile bunu yaptık. Geçen yıl cumhuriyet tarihinin yine en büyük haritalarından birini yaptık, bu da 'Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi" dedi.Bakan Pakdemirli, hedeflerinin 2023'te toplam 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak olduğunu belirterek, "Dünyada en fazla fidan dikim rekorunu biz yaptık. 2020'de harita üzerinden yine dünyanın en büyük ağaç mozaiği yaptık. '84 milyon için 3'er fidan dikeceğiz' diye yangınlar esnasında söz vermiştik. 252 milyonuncu fidanı da bugün itibarıyla diktik. 2021'de bu kampanyanın haricinde de toplam 600 milyon gibi fidan dikildi. 2022 için de hedefimiz bu 252 milyonun 2,5 misli, 630 milyon fidanı dikmek olacak. 2023 yılında da hedefimiz 7 milyar fidanı tamamlayarak, dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikme hedefimize de ulaşmış olmak istiyoruz" diye konuştu.