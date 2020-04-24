Bakan Pakdemirli, 23 Nisan coşkusuna evinin balkonundan katıldı Bakan Pakdemirli, 23 Nisan coşkusuna evinin balkonundan katıldıTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla, kutlamalara evinin balkonundan katıldı.

Bakan Pakdemirli, 23 Nisan coşkusuna evinin balkonundan katıldı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla, kutlamalara evinin balkonundan katıldı.

Bakan Bekir Pakdemirli, 23 Nisan coşkusuna eşi ve oğulları ile birlikte evinin balkonundan katıldı. Pakdemirli ailesi, komşuları ile birlikte bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Pakdemirli, Meclis'in kuruluşunun 100'üncü yılı olması nedeniyle ayrı bir önem kazanan bayramın, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk milletine, Türkün varlığına armağan edildiğini belirterek, Gençlerimizle beraber, bugün salgın var belki gençlerimiz dışarıda değil ama bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım istedik. Çok güzel bir coşku vardı, komşularımızla da hem balkondan selamlaştık, hem de Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyada İstiklal Marşımızı söyledik. Bugün evde kalmamız gerekiyor olabilir ama evde kalmak demek gönüllerimiz vatanımızda, milletimizde, bayrağımızda olmayacak demek değil. Bugün hepimiz, balkonlarımıza çıktık, İstiklal Marşımızı gönülden okuduk dedi.

Bakan Pakdemirli'nin büyük oğlu Burak Pakdemirli ise bu bayramı çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürlerini sundu.

Kaynak: DHA