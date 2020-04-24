Bakan Pakdemirli 23 Nisan çoşkusuna ailesiyle katıldı
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23 Nisan, Güncel, Haber

Bakan Pakdemirli 23 Nisan çoşkusuna ailesiyle katıldı

Türkiye'nin her ilinde vatandaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.

24.04.2020 01:09 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:12
Bakan Pakdemirli 23 Nisan çoşkusuna ailesiyle katıldı

Türkiye'nin her ilinde vatandaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bu coşkuya ailesi ile evinin balkonundan İstiklal Marşı'nı okuyarak eşlik etti.

Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Pakdemirli, bu yıl TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olması dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ayrı bir önem kazandığını belirtti.

Bu bayramın, ülkemizin ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk milletine, Türk'ün varlığına armağan edildiğini kaydeden Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizle beraber, bugün salgın var belki gençlerimiz dışarıda değil ama bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım istedik. Çok güzel bir coşku vardı, komşularımızla da hem balkondan selamlaştık, hem de Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyada İstiklal Marşı'mızı söyledik. Bugün evde kalmamız gerekiyor olabilir ama evde kalmak demek gönüllerimiz vatanımızda, milletimizde, bayrağımızda olmayacak demek değil, bugün hepimiz hep birlikte balkonlarımıza çıktık, İstiklal Marşı'mızı gönülden okuduk."

Öte yandan, Bakan Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli de 23 Nisan'ın salgın nedeniyle meydanlarda kutlanamamasının, bayram coşkusunu hiçbir zaman azaltamayacağını belirterek, "Komşularımızla birlikte bugünü coşkuyla kutluyoruz. Gönül isterdi ki bugün çocukların okulunda onları halk oyunları oynarken, şiir okurken izleseydim. Ama böyle oldu, yine de buruk değil, çok güçlü kutluyoruz. Nice 100 yıllara diyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin büyük oğlu Burak Pakdemirli de bu bayramı çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürlerini sunarak, şu görüşlerini paylaştı:

"Dışarıda arkadaşlarımla bayramı kutlayabilseydim. İnşallah bugünler de geçecek. Bütün çocukların, arkadaşlarımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Bakan Pakdemirli 23 Nisan çoşkusuna ailesiyle katıldı

Kaynak: AA

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