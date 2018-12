Bakan Pakdemirli: 2023 Hedefimiz Dünyadaki Her İnsan İçin Bir Fidan Dikmek

BOLU'da 'Fidan dik orman olsun yaşanacak yurt olsun' etkinliğine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1946'dan 2002'ye kadar dikilen fidandan daha fazlasını, son 16 yılda 4,5 milyar adet olarak diktik. 2023 hedefimiz ise dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikmek ve bir fidan sahibi yapmak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurt olsun' sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Bolu'ya geldi. Bakan Pakdemirli ilk olarak Vali Ahmet Ümit'i makamında ziyaret etti. Daha sonra kent meydanındaki kampanya alanına geçildi. Bakan Pakdemirli, burada Orman Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde aynı anda başlatılan kampanyayı başlattı. Törende konuşma yapan Pakdemirli, Türkiye'de son 16 yılda 4,5 milyar fidan dikildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her öğrenciye bir fidan kampanyasını Kasım ayında başladık. Her öğrencimiz için bugün Türkiye üzerinde bir fidanımız var. Bolu kapsamında aşağı yukarı 500 binin üzerinde fidan dikmiş olduk, bu kampanya vasıtasıyla. Ülke olarak da orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Toplam olarak tüm Cumhuriyet tarihinde 1946'dan 2002'ye kadar dikilen fidandan daha fazlasını, son 16 yılda 4,5 milyar adet olarak diktik. 2023 hedefimiz ise dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikmek ve bir fidan sahibi yapmak. İnşallah bu amaca da hızlı adımlarla ilerliyor olacağız" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından meydanda bulunan kent sakinlerine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve kurum müdürleri ile fidan dağıttı. Daha sonra gazetecilere çay ikram eden Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığına geçti.

- Bolu

