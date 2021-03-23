Pakdemirli: "IPARD kapsamında yeni kırsal kalkınma tedbirlerinide uygulamaya aldık"
23.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:12
2021 IPARD Yatırımcı Buluşması Programı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 IPARD Yatırımcı Buluşması Programına katıldı.
2021 IPARD Yatırımcı Buluşması Programı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 IPARD Yatırımcı Buluşması Programına katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya