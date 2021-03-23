Pakdemirli: "IPARD kapsamında yeni kırsal kalkınma tedbirlerinide uygulamaya aldık"
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Pakdemirli: "IPARD kapsamında yeni kırsal kalkınma tedbirlerinide uygulamaya aldık"

23.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:12

2021 IPARD Yatırımcı Buluşması Programı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 IPARD Yatırımcı Buluşması Programına katıldı.

2021 IPARD Yatırımcı Buluşması Programı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 IPARD Yatırımcı Buluşması Programına katıldı. (2)

Pakdemirli: 'IPARD kapsamında yeni kırsal kalkınma tedbirlerinide uygulamaya aldık'
Pakdemirli: 'IPARD kapsamında yeni kırsal kalkınma tedbirlerinide uygulamaya aldık'
Pakdemirli: 'IPARD kapsamında yeni kırsal kalkınma tedbirlerinide uygulamaya aldık'
Pakdemirli: 'IPARD kapsamında yeni kırsal kalkınma tedbirlerinide uygulamaya aldık'
Pakdemirli: 'IPARD kapsamında yeni kırsal kalkınma tedbirlerinide uygulamaya aldık'
Pakdemirli: 'IPARD kapsamında yeni kırsal kalkınma tedbirlerinide uygulamaya aldık'
Pakdemirli: 'IPARD kapsamında yeni kırsal kalkınma tedbirlerinide uygulamaya aldık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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