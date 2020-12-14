Bakan Pakdemirli: "2020 yılı ilk on ayında, covid-19 salgınına rağmen, 15,1 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptık ve 4,5 milyar dolar...
14.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:12
Bakan Pakdemirli: "2020 yılı ilk on ayında, covid-19 salgınına rağmen, 15,1 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptık ve 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik"
Bakan Pakdemirli: "2020 yılı ilk on ayında, covid-19 salgınına rağmen, 15,1 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptık ve 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik"
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen