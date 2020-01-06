Bakan Pakdemirli: 2020 hedefimiz 82 milyon fidan (2)

06.01.2020 15:51 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:51

HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNİ SEVİNDİREN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2020 yılında koyun ve keçi yetiştiriciliği geliştirme projesini 45 ilde uygulamayı planlıyoruz. Sürü yöneticisi istihdam desteğinden daha fazla yetiştiricimizin faydalanması için sürüdeki hayvan sayısını 200 baştan 100 başa düşürdük. Bu sayede işletme sayısını 10 bine çıkararak 50 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA