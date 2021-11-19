Bakan Pakdemirli: "2020'de Cumhuriyet tarihinin tarımsal hasıla rekoru kırıldı"
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Tarım ve orman sektörü temsilcileriyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması OSMANİYE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle yapılan toplantıda konuştu.
Tarım ve orman sektörü temsilcileriyle
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması OSMANİYE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle yapılan toplantıda konuştu.
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