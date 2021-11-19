Bakan Pakdemirli: "2020'de Cumhuriyet tarihinin tarımsal hasıla rekoru kırıldı"

Tarım ve orman sektörü temsilcileriyle

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması OSMANİYE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle yapılan toplantıda konuştu.

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