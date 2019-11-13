Bakan Pakdemirli:  2020 bütçesinin, yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdık

13.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:33

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılında 16,9 milyar lira ve 2020 yılında ise yüzde 36,7 artış ile yaklaşık 22 milyar lira tarımsal destekle en yüksek artışı sağlıyoruz. Böylece, tarım orman sektöründe emek harcayan ve üretime büyük katkı sağlayan çiftçilerimize verdiğimiz önemi ve desteğimizi göstermiş olduk. 2020 bütçesinin, yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdık" dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2020 yılı bütçe görüşmelerinde bakanlığının bütçe sunumunu yaptı. Bakan Pakdemirli, yaklaşık 3 milyon tarımsal işletmede, 38 milyon hektar tarım ve mera alanında çalışıldığını belirterek, Türkiye'nin 195 ülkeye, 1690 tarımsal ürün ihraç ettiğini kaydetti. Bakanlığın tarımsal desteklerini anlatan Bakan Pakdemirli, "2019 yılında 16,9 milyar lira ve 2020 yılında ise yüzde 36,7 artış ile yaklaşık 22 milyar lira tarımsal destekle en yüksek artışı sağlıyoruz. Böylece, tarım orman sektöründe emek harcayan ve üretime büyük katkı sağlayan çiftçilerimize verdiğimiz önemi ve desteğimizi göstermiş olduk. Bakanlığımız 2020 bütçesinin, yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdı. 2019 yılında, 12 yeni destek ve 32 destek birim fiyatında da artış sağlayarak çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Tarım orman şurasında çıkacak tavsiye kararına göre imkanlar dahilinde destekleme modelinde revize yapabiliriz" dedi.

'DESTEK MİKTARI 2020 YILINDA 6,6 MİLYAR LİRA PLANLANMIŞTIR'

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dünya birincisi olduğunu, haşhaş, kavun, karpuz üretiminde dünya ikincisi, mercimek, Antep fıstığı, kestane, vişne ve salatalık üretiminde ise dünya üçüncüsü olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, "Son 17 yılda hayvancılık desteklerini, üretimi ve kaliteyi artıracak ve geliştirecek şekilde çeşitlendirerek destek miktarlarını artırdık. Bu kapsamda; 2002 yılında 83 milyon lira olan destek miktarını, 45 kat artırarak, 2018 yılında 3,7 milyar liraya çıkardık. 2019 yılında ise Ekim ayı sonu itibariyle, 4,4 milyar lira destekleme ödemesi yaptık ve yılsonunda 5,2 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz. 2020 yılında ise 6,6 milyar lira planlanmıştır. Böylece 2003-2019 döneminde; toplam 33 milyar lira hayvancılık desteği ödemiş olacağız" diye konuştu.

'TARIMSAL KREDİLERİN GERİ DÖNÜŞ ORANI YÜZDE 97,8 ORANINDADIR'

Bakan Pakdemirli, yüzde 50 hibe destekli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nı 81 ilde uygulanmaya devam edildiğini kaydederek, şunları kaydetti:

"Ulusal bütçeyle desteklenen ve bugüne kadar 12 etap başvurusuna çıkılan programın 13'üncü etap başvurularına, 2019 Ağustos ayında başladık. Yaklaşık 7 bin yatırım için online başvuru yapılmıştır. Kırsal alanda yatırımlara hibe desteği sağlayan proje kapsamında bugüne kadar; yaklaşık 11 bin adet projeye 4,5 milyar lira hibe desteği sağladık. 2019 yılında 490 projenin yatırımı devam ediyor. Bu projeler ile kırsal alanda 9 milyar liralık yatırım ve yaklaşık 92 bin yeni istihdam sağlandı. Tarımsal kredilerde, yüzde 25 ile yüzde 100 arasında faiz indirimi uygulaması ile hayvancılık sektöründe sıfır faizli kredi uygulaması devam ediyor. Faizsiz kredi kapsamında, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından; 2019 yılında, Eylül ayı sonu itibariyle, 282 bin üreticiye 6,6 milyar lira kredi kullandırıldı. Tarımsal kredilerin geri dönüş oranı, 2018 yılında ortalama, yüzde 97,8 oranındadır."

'PANCAR ŞEKERİ SATIŞLARINDA CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK'

Tohumluk ihracatını 19 milyon dolardan 8 kat artış ile 152 milyon dolara çıkarıldığını ve 86 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, "Halkımızın tükettiği şekerin tamamı yerli üretimdir. Pancar şekeri satışlarında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Böylelikle, çiftçimizin ilave 1,5 milyon ton pancarı kota kapsamında üretmesi sağlandı. Şeker pancarı fiyatı; 2018 yılında tonu 235 lira iken, 2019 yılında yüzde 28'lik artışla tonunu 300 liraya çıkardık. Yaptığımız bu düzenleme doğrultusunda, ülkemizde 2002 yılına göre pancar üretimimiz yüzde 21 artışla, 2019 yılında yaklaşık 20 milyon ton olmasını öngörüyoruz" dedi.

'2009-2018 DÖNEMİNDE, YILDA ORTALAMA 2 BİN 388 ORMAN YANGINI ÇIKMIŞ'

Bakan Pakdemirli, 2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman alanını, bugün 22,6 milyon hektara çıkardıklarını, orman alanlarının bugün ülkenin yüzde 29'unu kapladığını belirtti. 2023 yılına kadar orman hektar alanını 23,4 milyona çıkarmanın öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Yangınla mücadelede ilk müdahale süremizi, 2003 yılında 40 dakika iken, bugün 12 dakikaya indirdik. Yangınla mücadele stratejimiz; yangın çıkmasına mani olmak, erken uyarı, hızlı ve etkin müdahale, yanan alanların yangına dirençli hale getirilecek şekilde ağaçlandırılmasıdır. 1999-2008 döneminde, yılda ortalama olarak 2 bin 119 adet orman yangını çıkmış ve zarar gören alan ortalama 11 bin 158 hektar iken, 2009-2018 döneminde, yılda ortalama 2 bin 388 orman yangını çıkmış ve zarar gören alan ortalama 6 bin 665 hektara düşmüştür. Ormanlarımızı 776 adet kuleden 24 saat gözetliyoruz. 117 gözetleme kulesinde 254 kamera kullanıyoruz. Verimli orman alanımızı ise 14 milyon hektara çıkaracağız."

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Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM/ANKARA,-

Kaynak: DHA