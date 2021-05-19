Bakan Pakdemirli: "Orman Genel Müdürlüğümüze 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz"
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Bakan Pakdemirli: "Orman Genel Müdürlüğümüze 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz"

Bakan Pakdemirli: 'Orman Genel Müdürlüğümüze 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz'
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, bayram coşkusuna uygun iki müjdeyle güne başlayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi alınacak
Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi alınacak
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Bakan Pakdemirli: "Orman Genel Müdürlüğümüze 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz" - Haberler Ekonomi
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