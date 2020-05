Bakan Pakdemirli: "2 bin 153 personel alımıyla ilgili başvurular 15-22 Mayıs tarihleri arasında...

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 bin 153 personel alımıyla ilgili başvuruları 15-22 Mayıs tarihleri arasında almaya başlayacaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, video konferansla yapılan toplantıda 81 ildeki 922 Tarım ve Orman İlçe Müdürü ile bir araya geldi. Pandemi nedeniyle Ramazan'ın bu yıl buruk ve mahzun geçirildiğini dile getiren Pakdemirli, alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin salgınla mücadelede örnek gösterilen bir ülke olduğunu, bu süreçte tarım ve orman sektörünün de büyük bir gayret ve emek ortaya koyarak ülkenin dik duruşuna omuz verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte verilen desteklerle tarımsal üretimdeki artışın büyük bir ivme kazandığını belirten Pakdemirli, "Tarım orman sektörü olarak 2019 yılında GSYH'ye yüzde 6,4'lik bir katkı yaparak, ülke ekonomisine de güçlü bir destek sağladık. Bugün ülkemiz tarımsal gayri safi milli hasıla açısından Hollanda, İspanya, Fransa gibi tüm Avrupa ülkelerini geride bırakarak, 48 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'da lider konumuna gelmiştir" diye konuştu.

Son 18 yılda yapılan yatırımlar ve verilen destekler ile Türkiye'nin güçlü bir tarım ve orman altyapısına kavuştuğunu anlatan Pakdemirli, bu dönemde sektöre 310 milyar lira destek verdiklerini, 565 baraj inşa ettiklerin, 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtıklarını ve böylece tarımsal hasılayı 7,5 kat artışla 275 milyar liraya ulaştırdıklarını söyledi. Bakan Pakdemirli, geçen yıl 15 yıl aranın ardından "Ortak Akıl Buluşması" adıyla 3. Tarım Orman Şurası'nı topladıklarına ve Ocak ayında şurayla ilgili 38 eylem planını hayata geçirmek üzere kamuoyuyla paylaştıklarına dikkati çekti. Yine geçen yıl milli bir seferberliğe dönüşen "Geleceğe Nefes" kampanyasını Gines rekoruyla taçlandırdıklarını anımsatan Pakdemirli, "Şimdi de sağlık çalışanlarımız için 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı' kampanyasını başlattık. Bu çerçevede toplam 1 milyon 61 bin 635 fidanı 81 ilimizde toprakla buluşturacağız. Buradan herkesi sağlık çalışanlarımız için gelecegenefes.com sitesinden fidan sahiplenmeye ve geleceğe nefes olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Salgın nedeniyle tarım sektörünün sekteye uğramaması ve gıda arz güvenliğinde bir sıkıntı yaşanmaması için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Pakdemirli, kurdukları ürün masalarıyla 50'ye yakın ürünü yakından takip ettiklerini, aşı çalışmalarına dahil olduklarını, çiftçi borçlarıyla ilgili ertelemeye gittiklerini, çiğ sütte prim desteğini artırdıklarını, küçük aile işletmelerine hayvan başına 65 lira olmak üzere toplamda 100 milyon liralık yem desteği ödemesini başlattıklarını bildirdi. Hasattan önce hububat ve bakliyat alım fiyatlarını açıkladıklarını dile getiren Pakdemirli, çiftçilerin eğitim ve bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla uzaktan eğitim portalı olan Tarım Orman Akademisi'ni ve sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılması ve pazarlama sorununun çözümü amacıyla da tüm tarafların bir araya getirildiği Dijital Tarım Pazarı'nı hayata geçirdiklerini söyledi. Bakanlık politikalarının sahada hakim olmasını ilçe müdürlerinin sağlayacağını dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Öncelikle sizlerden beklentim çiftçilerimizin her türlü sorununda yanlarında olmanız ve ilçenizde tarımsal hasılayı artırmaya yönelik çalışma yürütmeniz. Kırmızı et üretiminde, dünya ile rekabet edebilir konuma gelmeliyiz. Bu hedefe ulaşmak için küçükbaş yetiştiriciliğine önem veriyoruz. Yetiştiricilerin özellikle et ve sütte üretim maliyetlerini, açıklanan çiğ süt satış fiyatına uyulmasını ve spekülatif fiyat artışı yapan firmaları yakından takip edin. Hayvanların aşılama çalışmalarını hassasiyetle yapılmasını sağlayın. Her zaman dediğimiz 'üreticiyi koruyan, tüketiciyi de kollayan' politikamızın sahada hakim olmasını ancak ve ancak sizler sağlayacaksınız açık söyleyeyim ben, çiftçiye 'hayır' diyen bir müdür istemiyorum. Yetkili sizsiniz, söz sahibi sizsiniz, çözüm makamı sizsiniz. Sizi ehil görmüş, sizi müdür olarak atamışsak, siz de gerekeni yapın. Sorunları çözün, çözemiyorsanız il müdürünüze götürün. Onlar da çözmezse bize ulaştırın, biz her anlamda gerekeni yaparız."

"Sizler tarımın cephedeki komutanlarısınız"

Tarım ve orman sektörünün geleceği için teşkilat olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Pakdemirli, ilçe müdürlerine şu talimatlarda bulundu:

"Bir makam odalarınızdan çıkın. Sahada daha etkin olun. Bir gün tarlaya gidin, bir gün çiftliğe. Bir gün korucularımızla bir araya gelin, bir gün ormancılarımızla. Bir gün pazara gidin, bir gün markete. Nabız ölçün, analiz edin. Tavsiye edin, yönetin, yönlendirin. Zira bütün işi saha olan bir sektör, tamamen masadan yönetilemez. Sizlerden istediğim ikinci şey kaynakları daha akıllıca kullanmaya çalışın. Yani hem müdürlüklerinize aktardığımız bütçeleri, hem de yerelden sağlayabildiğimiz kaynakları tasarruflu fakat etkili kullanın. Üçüncüsü ise ürünü sermayeye dönüştürecek, vatandaşı ve yöreyi kalkındıracak her türlü girişimi destekleyin, teşvik edin, sonra da muhakkak ama muhakkak takip edin. Sizlerden dördüncü ricam katma değer üretin. Gördüğüm o ki ürünü ürüne dönüştürmede, katma değere çevirmede eksikliklerimiz var. Bu konuda biraz daha kafa yoracağız. Geleneksel tarımı, verimliliği artıran innovatif/yenilikçi tarım uygulamalarıyla geliştirmeliyiz. Sizlerden beşinci ricam kendinizi yetiştirmeye devam edin, çiftçinize rehber olun, personelinize rehber olun, ilçenizde adaletli, kararlı ve hakkaniyetli bir lider olun. Sizlerden son ricam lütfen sağlığınıza dikkat edin. Çünkü sizler bir milli güvenlik meselesi olan tarımın, milli savunma kadar önemli olan tarımın cephelerimizdeki komutanlarısınız. Bizim güçlü ülke olma idealimiz, dünyayı doyuran ülke olma mücadelemiz sizlerin üstün başarılarıyla, sizlerin yönetimiyle mümkün olacak. Bu bilinçte ve şevkte olduğunuzu biliyorum. Sizlerden daima güzel haberler, gurur verici hikayeler, müjdeler duymak istiyorum."

Personel alım başvuruları bu ay içinde olacak

Bakan Pakdemirli, daha önce açıkladıkları 2 bin 153 personel alımıyla ilgili başvuruları 15-22 Mayıs tarihleri arasında almaya başlayacaklarını bildirdi.

