: Bakan Pakdemirli: "2 bin 153 personel alımı yapacağız"

27.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:24

Temel eğitimleri devam eden memur adaylarıyla buluşma

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı

Bakan Pakdemirli'nin konuşması

Bakan Pakdemirli'nin toplu fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen bakanlık ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilen ve temel eğitimleri Antalya'da süren memur adaylarıyla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, kendisini karşılayanlarla bir süre sohbet etti.

Bakan Pakdemirli: "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız."

Kaynak: AA

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