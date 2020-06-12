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Bakan Pakdemirli: "18 yılda 310 milyarlık tarımsal destek verildi"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "18 yılda tarımsal hasılamızı 7,5 kat artırdığımızı, 585 baraj inşa ettiğimizi, 4,7 milyar fidan diktiğimizi, tohumluk üretimimizi 8 kat artırdığımızı, büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 80, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 51 artırdığımızı, ayrıca 18...

Bakan Pakdemirli:
12.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:36

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "18 yılda tarımsal hasılamızı 7,5 kat artırdığımızı, 585 baraj inşa ettiğimizi, 4,7 milyar fidan diktiğimizi, tohumluk üretimimizi 8 kat artırdığımızı, büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 80, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 51 artırdığımızı, ayrıca 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatımız ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlamızla tarımda net ihracatçı konuma geldiğimizi tekrar tekrar dile getirmek gerekir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana tarım orman sektör temsilcileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada, korona virüs nedeniyle görüşmeleri bir süredir video konferans yoluyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Pakdemirli, "Ancak inşallah bundan sonra tedbirlerimize azami özen göstererek sizlerle, maske-mesafe-hijyen koşullarıyla daha sık bir araya geleceğiz" diye konuştu.

Bu toplantının, Adanalı paydaşlarla bir araya geldiği 2. sektör buluşmaları olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"Salgın sürecinde, tedbirler noktasında Bakanlık olarak, tüm önlemlerimizi ve planlamamızı ivedilikle oluşturduk, bir bir hayata geçirdik. Pandemi sürecinde, tüm süreci 7/24 izlemeye devam ettiğimiz gibi bundan sonra da aynı titizlik ve özveriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ancak tedbir ve planlamayı elden bırakmadan; özellikle tarıma elverişli hazine arazilerini üretime kazandırarak, ekilmedik bir karış toprak dahi bırakmamak niyetindeyiz. Zira bu pandemi süreci ne ilktir, ne de son olacaktır. ve bizim de deneme sürümünü izlediğimiz bu pandeminin ardından; ülkemizin tarımı ve geleceği adına her türlü hal ve durum için "rahat"ta değil,"hazır ol"da beklememiz gerekiyor."

"18 yılda 310 milyarlık tarımsal destek verildi"

Pandemi sürecinde en temel ihtiyacımız olan gıda arzı bakımından problem yaşanmadıysa, bunun 18 yılda, yatırım üstüne yatırım yapılan, 310 milyar lira tarımsal destek sağlanan güçlü Tarım ve Orman altyapısı sayesinde olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli şöyle konuştu:

"Bana göre, 18 yılda tarımsal hasılamızı 7,5 kat artırdığımızı, 585 baraj inşa ettiğimizi, 4,7 milyar fidan diktiğimizi, tohumluk üretimimizi 8 kat artırdığımızı, büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 80, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 51 artırdığımızı, ayrıca 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatımız ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlamızla tarımda net ihracatçı konuma geldiğimizi tekrar tekrar dile getirmek gerekir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte de, verdiğimiz desteklerde muazzam bir artış gerçekleştirdik. 2018 yılında çiftçimize; 14,5 milyar lira tarımsal destek veriyorken, 2019'da bu rakam 16,1 milyar Liraya çıktı, 2020 yılında desteklerimizi, toplamda yüzde 52 artışla, 22 milyar liraya çıkardık. Bütçemizin de yüzde 55'ini çiftçimize, yani tarımsal desteklere ayırdık. Verdiğimiz desteklerle tarımsal üretimdeki artışımız büyük bir ivme kazandırdı. Bugün ülkemiz; tarımsal gayri safi milli hasılası açısından Avrupa ülkelerini geride bırakarak, Avrupa'da lider konumuna gelmiştir. Tarımsal hasılamız 2 yılda yüzde 45'lik artış ile 275 milyar liraya çıkardık. Son bir yıllık süreci değerlendirdiğimizde ise, yüzde 26'lık bir artış sağladık."

DİTAP ile küçük işletmeci ve sermaye sahipleri aynı ortamda, eşit haklarla buluşacak

3. Tarım-Orman Şurasında alınan kararları da hayata geçirmeye başladıklarının altını çizen Pakdemirli, "Tarımsal alt yapımızı daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu manada 3. Tarım Orman Şuramızın eylem planlarının en önemli çıktılarından biri olan ve sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılması çalışmalarındaki ilk adımımız olan Dijital Tarım Pazarı 'DİTAP'ın lansmanını gerçekleştirdik. İnşallah DİTAP ile Adanalı çiftçimiz ürünlerine rahatlıkla pazar bulabilecek, tüketicimiz ve esnafımız ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebilecek. Küçük işletmeci ve sermaye sahipleri aynı ortamda, eşit haklarla buluşacaklar. Lansmandan bu yana sisteme 9 binden fazla çiftçimiz kayıt oldu. Sizden de DİTAP ile ilgili gelişmeleri yakından takip edip, sisteme bir an önce dahil olmanızı istiyorum. Ayrıca lansmanını yaptığımız ve ilk dersini benim verdiğim Tarım Orman Akademisi'ni de; siz değerli çiftçilerimize, üreticilerimize ve bütün paydaşlarımızın ilgisine sunduk. Çok istifade edeceğinizi düşünüyor, sizleri de derslerimize bekliyorum" dedi.

Geçen ay, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" Kampanyasını gerçekleştirdikleri dijital lansmanla duyurduklarını belirten Bakan Pakdemirli "Bu kampanyayı oldukça önemsiyoruz. Çünkü ülkemizde maalesef her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Fakat isabetli bir farkındalık oluşturduğumuz takdirde, ülkemizdeki gıda kayıpları ve israfında gerçekleştirilecek sadece yüzde 2'lik bir iyileşme, 10 milyar lira tasarruf demek. Bu da yine 360 bin ailenin, 1 yıllık asgari geçim rakamına karşılık gelmektedir. Bu nedenle artık 'Gıdanı koru, sofrana sahip çık' diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tarımsal üretimimizin önemli bir yükünü Adana üstleniyor

Tarımsal üretimimizin önemli bir yükünü Adana'nın üstlendiğine vurgu yapan Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"Soyanın neredeyse yüzde 60'ı, yer fıstığının yüzde 53'ü, turunçgillerin yüzde 32'si, pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 10'u olmak üzere birçok bitkisel ürünün üretiminde ön sıralarda yer almakta. Toplam bal üretiminin yüzde 10'u ile de ülkemizde, 3. sırada yer almakta. Adana son 18 yılda; bitkisel üretim değerini 5,3 kat artışla 6,8 milyar liraya; hayvansal üretim değerini de yaklaşık 10 kat artışla 3 milyar liraya çıkardı. Adana 9,8 milyar liralık tarımsal üretim değeri ile Türkiye'de 6. sırada yer almakta."

Türkiye'yi doyuran Adana'yı, hamdolsun hiç yalnız bırakmadıklarını ifade eden Pakdemirli, "Adana'ya son 18 yılda 15,2 milyar lira tarımsal destek verdik. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında; 228 proje için toplam 94 milyon lira hibe desteği ödedik. Ödediğimiz hibeler ile yapılan yatırımlar neticesinde bin 600 kişiye istihdam sağlandı. Hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımıza Adana'da özel hassasiyet gösterdik ve 60 bin dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık. Ayrıca Adana'ya yaklaşık 60 milyon lira yem bitkileri desteği ödedik. 11 baraj, 1 gölet ve 56 taşkın koruma tesisi de Adana için 18 yılın kazanımlarından bazıları. Çiftçilerimizin tarlalarını daha kolay ekebilmeleri, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayabilmeleri maksadıyla Adana'da 1,1 milyon dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yaptık. Diğer taraftan 870 bin dekar araziyi suyla buluşturarak, çiftçilerimize yıllık 700 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Yine ormancılık sektöründe de durmadan dinlenmeden çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Adana'ya 251 milyon 500 bin fidan, 14 adet bal ormanı, 18 mesire yeri, Orman mahallelerinde yaşayan 10 bin 303 aileye, 77 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği, 5000 Köye 5000 Orman projesi kapsamında, 292 mahallede diktiğimiz 855 bin fidan da, Yeşil Adana'nın en büyük kazanımlarından oldu" diye konuştu.

7 bölge, 81 vilayete de hizmet üstüne hizmet götüren 18 yıllık bir dönem yaşadıklarını belirten Bakan Pakdemirli, "2019 yılında 7 proje kapsamında, 22 bin 622 dekar alanda mera ıslah çalışması gerçekleştirdik. Sarıçam, İmamoğlu, Karaisalı ve Seyhan ilçelerinde, üreticilerimize toplam 36 adet seyyar süt sağım makinası dağıttık.

"Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında; Boztahta, Topallı, Yüksekören Mahallelerinde 950 dekar alan için 71 üreticimize 26 bin 000 adet badem fidanı dağıttık. 2019 yılında Akdeniz Meyvesineği ile ilgili toplu mücadele kapsamında; 347 çiftçimize biyoteknik mücadelede için toplam 1,5 milyon lira destek sağladık. Karataş-Yumurtalık ilçeleri arasında, denizde yıllık 30 bin ton su ürünleri yetiştiriciliği yapılması maksadıyla Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölgesini kurduk. Bin tonluk parselleri yatırımcılara tahsis ettik ve yatırım süreçleri başladı. Bir an önce yatırım ve istihdamın başlaması için yine ilk kez toplu ÇED sistemi Adana'da uygulanıyor. Acele ediyoruz çünkü Organize Su Ürünleri Bölgesi ile birlikte bu proje Adana'ya yıllık yaklaşık 200 milyon dolar getirecek. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, 2019 yılında 41 adet kırsal kalkınma projesini uygulamaya başladık. Toplam yatırım tutarı 33,6 milyon lira olan projeleri yaklaşık 15 milyon Lira hibe ile destekledik. Ayrıca yine KKYDP kapsamında geçtiğimiz yıl toplam yatırım tutarı 6,8 milyon lira olan, 139 sulama projesini 3,4 milyon lira hibe ile destekledik. Bu arada vatandaşımızın sağlığı için, Adana'da yaklaşık 33 bin 115 gıda denetimi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Patates ve soğanda İhracat ön izinleri, İl Müdürlükleri tarafından verilecek

Konuşmasında Adana'ya 2020 yılında yapılacak hizmetlere ve yatırımlara da değinen Bakan Pakdemirli, "Bakanlık olarak "Üreticimizi korumak, tüketicimizi kollamak" ve bazı ürünlerde arz talep dengesini korumak amacıyla şimdiye kadar soğanda 150 bin ton, patateste ise 50 bin ton ihracata ön izin verilmesine imkan tanıdık. Bugünden itibaren patates ve soğanda ihracat ön izinleri, il müdürlüklerimiz tarafından verilecektir. Yapılan tüm ihracat başvuruları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada en kısa sürede sonuçlandırılacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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