Bakan Pakdemirli: 140 milyon liralık destek ödemesine bugün başlıyoruz
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Bakan Pakdemirli: 140 milyon liralık destek ödemesine bugün başlıyoruz

26.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:11
Bakan Pakdemirli: 140 milyon liralık destek ödemesine bugün başlıyoruz

Bakan Pakdemirli: 140 milyon liralık destek ödemesine bugün başlıyoruzTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretici ve balıkçılara toplamda yaklaşık 140 milyon TL destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli: 140 milyon liralık destek ödemesine bugün başlıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretici ve balıkçılara toplamda yaklaşık 140 milyon TL destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu. 

Bakan Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal destek ödemeleri ve yabancı istilacı türlerin başında yer alan, sucul biyolojik çeşitliliği ve balıkçıların av araçlarını tehdit eder hale gelen balon balığı avcılığını destekleme kapsamında yaklaşık 140 milyon liralık desteği, bugün itibariyle üreticiler ve balıkçıların hesaplarına aktaracaklarını belirtti. Bakan Pakdemirli, "Hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 9 bin 824 üreticimize, 60 milyon 719 bin 827 TL, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında ise 66 bin 128 üreticimize 78 milyon 606 bin 301 TL ödeme yapacağız. Diğer yandan bildiğiniz üzere yabancı istilacı türlerin başında yer alan, sucul biyolojik çeşitliliği ve balıkçıların av araçlarını tehdit eder hale gelen balon balığı avcılığını destekleme kapsamına almıştık. Bu kapsamda 08-31 Aralık 2020 tarihleri arasında balıkçılarımızın avladığı 46 bin 192 adet balon balığı için 2020 yılı desteklemeleri kapsamında 230 bin 960 TL ödeyeceğiz. Ayrıca bu alandaki desteklemenin 2021 yılında da tüm balon balığı türlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalara başladık. Bu üç başlık altında üretici ve balıkçılarımıza toplamda yaklaşık 140 milyon TL destek ödemesini bugün yapacağız" dedi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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