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Bakan Pakdemirli: 107 milyon 557 bin TL destek ödemesi hesaplarda

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Ekonomi
Bakan Pakdemirli: 107 milyon 557 bin TL destek ödemesi hesaplarda

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplam 107 milyon 557 bin TL'lik destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplam 107 milyon 557 bin TL'lik destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "107 milyon 557 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 54 milyon 516 bin TL, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 198 bin TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 843 bin TL, toplamda 107 milyon 557 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı bereketli olsun" dedi.


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Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Ekonomi Haberleri

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