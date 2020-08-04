Bakan Pakdemirli: 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık
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Bakan Pakdemirli: 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugüne kadar kırsal kalkınma maksadıyla yaklaşık 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık.

Bakan Pakdemirli: 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık
04.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:07

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugüne kadar kırsal kalkınma maksadıyla yaklaşık 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık. Bu desteklemelerimiz bundan sonra da devam edecek" dedi.

Bakan Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında kırsal kalkınma yatırımlarını desteklediklerini bildirdi. Pakdemirli, "2006 yılında başlattığımız KKYDP ile kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ile alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması maksadıyla çeşitli alanlardaki yatırımlara yüzde 50 oranında hibe desteği veriyoruz" dedi.

'GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER BAŞVURABİLİYOR'Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik, yeni tesis, teknoloji yenilenmesi, alternatif enerji kaynaklarının üretilmesi, kullanılması ve alet ekipman alımlarına ilişkin hibe desteklerine gerçek ve tüzel kişilerin başvurabildiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Bu kapsamda 2006-2020 yılları arasında bu alanlarda 4,1 milyar TL hibe desteği sağladık. Ayrıca modern sulama sistemlerinin desteklenmesi maksadıyla yapılan yaklaşık 625 milyon liralık hibe ile bu rakam 4,725 milyar liraya ulaştı" diye konuştu.'GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİNE 1,43 MİLYARLIK HİBE'Diğer yandan kırsal kalkınma için 2016-2018 yılları arasında Genç Çiftçi Projeleri'nin Desteklenmesi Programı'nın uygulandığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Proje ile bitkisel üretime, hayvansal üretime, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kişi başı 30 bin lira hibe desteği verdik. Bu bağlamda 47 bin 775 genç çiftçimizin projesine toplam 1,43 milyar lira hibe desteği sağladık. Bu proje 2018 yılında tamamlandı" ifadesini kullandı.'UZMAN ELLER PROJESİNİ BAŞLATTIK'2019 yılında ise tarım ve orman alanında üniversite eğitimi alan genç çiftçilere yönelik Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ni pilot olarak başlattıklarını söyleyen Pakdemirli, "Projeyi İzmir, Düzce, Mardin ve Amasya illerinde başlattık. 100 kişiye 100'er bin lira hibe sağladığımız bu projede destek verilen işletmelerin kar-zarar durumu ve faaliyetleri yakından takip edilecek. Olumlu etkileri görüldüğü takdirde, projeyi, Türkiye'nin bütün illerine yaymayı planlıyoruz" dedi.Kırsal Kalkınma Programı'nın da (IPARD) uygulandığını ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"IPARD-1 ve IPARD-2 programlarıyla son 10 yılda yaklaşık 16 bin 500 projeyle sözleşme imzaladık, bu projelere 4.3 milyar TL hibe desteği ödedik. Böylece kırsalda 12.5 milyar TL yatırım yapıldı, 67 bin yeni istihdam sağlandı. Bakanlık olarak kırsaldaki vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin her daim yanındayız. Bundan sonra da onları yalnız bırakmayacağız. Bugüne kadar kırsal kalkınma maksadıyla yaklaşık 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık. Bu desteklemelerimiz bundan sonra da devam edecek."

ANKARA,


Kaynak: DHA

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