Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli 1 Mayıs'ta orman işçileriyle bir araya geldi
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Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli 1 Mayıs'ta orman işçileriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Düzce'de orman işçileriyle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Düzce'de orman işçileriyle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Bolu'daki ziyaretlerinin ardından, Düzce'nin Dipsizgöl köyünde orman işçileri ile bir araya geldi. Bakan Pakdemirli ilk olarak Abant Orman İşletme Şefliği personeli ile bir araya gelerek bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Pakdemirli ardından Düzce'nin Dipsizgöl köyü ormanlarında çalışmalarını sürdüren orman işçilerini ziyaret etti. İşçilerle bir süre sohbet eden Pakdemirli, daha sonra traktör ile tomruk çekti.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "1Mayıs'ta Abant Orman İşletme Şefliği personelimiz ve orman işçilerimizle bir aradaydık. Toprağa bereket katan, geleceğe nefes olan kardeşlerimin emeğine, alın terine sağlık" ifadelerini kullandı.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız İHA)

Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli 1 Mayıs'ta orman işçileriyle bir araya geldi
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli 1 Mayıs'ta orman işçileriyle bir araya geldi
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli 1 Mayıs'ta orman işçileriyle bir araya geldi
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli 1 Mayıs'ta orman işçileriyle bir araya geldi
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli 1 Mayıs'ta orman işçileriyle bir araya geldi
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli 1 Mayıs'ta orman işçileriyle bir araya geldi
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli 1 Mayıs'ta orman işçileriyle bir araya geldi
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli 1 Mayıs'ta orman işçileriyle bir araya geldi
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli 1 Mayıs'ta orman işçileriyle bir araya geldi
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli 1 Mayıs'ta orman işçileriyle bir araya geldi
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli 1 Mayıs'ta orman işçileriyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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