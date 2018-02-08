Bakan Özlü: "Türkiye Büyümeye Devam Edecek"

Manisa'da Mitsubishi Electric'in Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikasının açılışına katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, komşu ülkelerdeki istikrarsızlıklara rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini ve Japonya gibi büyük firmaların yatırımlarını çektiğini söyledi.

Japon Mitsubishi Electric, Manisa'da 382 milyon liralık yatırımla yeni ev tipi klimasının Avrupa'daki ilk fabrikasını açtı. Açılışa katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, komşu ülkelerdeki istikrarsızlıklara rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini ve Japonya gibi büyük firmaların yatırımlarını çektiğini söyledi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete başlayan Japon Mitsubishi firması, ev tipi klima fabrikasının açılışını yaptı. 382,5 milyon lira sermaye ile hayata geçirilen yeni fabrika, Mitsubishi'nin Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikası oldu.

Japon firmanın Manisa'da kurduğu fabrika ile birlikte Türkiye'nin önemli bir klima üretim üssü haline geleceği ifade edildi. Yaklaşık 382,5 milyon lira sermayeyle 60 bin metrekareye yakın alan üzerinde hayata geçirilen fabrikanın 2021'de yıllık üretim miktarının 500 bin sete (iç ve dış ünite) ulaşması ve 400 kişiye istihdam sağlaması hedeflendiği öğrenildi.

"Türkiye ve Japonya daha da yakınlaşacak"

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, ticaret ve yatırım alanlarında Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin hızlandığını ifade ederek, "Japonya, Türkiye'yi önemli bir pazar olarak görüyor. Bu şirket Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bu gerçekten Japonya'nın Türkiye'ye değer verdiğini gösteriyor ve Türkiyeyi umut vaat eden önemli bir yatırım ortağı olarak görüyor. Bu açılış Japonya ve Manisa'yı birbirine yakınlaştıracak. Diğer Japon firmaları da bu örneği takip edecek ve Japonya ile Türkiye birbirine daha da yakınlaşacak" dedi.

Açılışta konuşan Mitsubishi Electric Corporation Başkanı ve CEO'su Masaki Sakuyama, Mitsubishi Elektrik'in 2018 yılı için 147 milyar lira düzeyinde olacağını ve 10.8 milyar lira faaliyet gelirine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Mitsubishi Electric'in potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye'de 2012 yılından bu yana kendi yapılanması ile faaliyet gösterdiğini kaydeden Masaki Sakuyama şunları söyledi:

"Mitsubishi Electric Corporation olarak, Türkiye'de klima ve soğutma sistemleri ile fabrika otomasyon sistemleri alanlarında hizmet veriyoruz. Ayrıca, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri, ulaştırma sistemleri, jeneratör ve transformatör ekipmanları ile uydu sistemleri gibi çok sayıda iş kolunda faaliyet gösteriyoruz.Öncelikli pazar olarak gördüğümüz Türkiye, yeni ev tipi klima fabrikamız ile Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü haline gelmiş oldu."

Türkiye ve Japonya arasında güçlü bir dostluk olduğunu söyleyen Sakuyama, "1890'da Ertuğrul Firkateyni felaketiyle başlayan dostluğumuz, 1985 yılında İran-Irak savaşı sırasında Japon vatandaşlarının Türk uçakları tarafından kurtarılmasıyla daha da güçlendi. Şimdi de Manisa'daki yeni fabrikamız ile Türkiye ve Japonya arasında tarihten bu yana gelen dostluğumuzu pekiştirmeye katkı sağlayacak olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Türkiye ve Avrupa için ileri teknolojiye sahip yüksek kaliteli klimalarımızı artık Türkiye'de üreterek ve diğer iş kollarımızda da faaliyetlerimizi genişleterek Türk halkının refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'de ev tipi klima pazarı hızla büyüyor"

Mitsubishi Electric Corporation'ın Türkiye ve Avrupa'daki klima ve soğutma sistemleri faaliyetleri hakkında bilgi veren Mitsubishi Electric Corporation Başkan Yardımcısı Takeshi Sugiyama ise şunları söyledi:

"Bu bölgedeki net satışlarımız, klima ve soğutma alanındaki toplam satışlarımızın yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Türkiye'nin kaydettiği ekonomik büyümenin ve yakınındaki Avrupa ülkeleri ile dostane ilişkilerinin sağladığı avantaj sayesinde, yeni fabrikamız bizim için stratejik bir rol üstlenecek. Türkiye'de yıllık 1 milyon ünite civarında olan ev tipi klima pazarının, ülkenin ekonomik gelişimiyle birlikte daha da büyümesini bekliyoruz.Yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretilecek. Ayrıca pazarın ihtiyaçlarına hızlı ve esnek bir şekilde yanıt veren yerel ürünler geliştirilecek. Bu çerçevede, pazarda yerel bir fabrikaya sahip olmanın avantajını da kullanarak Türkiye için bir model geliştirmeyi planlıyoruz."

Fabrika ile ilgili bilgiler paylaşan Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Başkanı Katsu Wada, fabrikanın 2017 yılının Aralık ayında üretime başladığını ifade etti. 2021 yılında yıllık 500 bin iç ve dış ünite üretim ve 400 kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini dile getiren Katsa Wada, tesiste yüksek teknolojili çevreye dost ürünler üretileceğini belirtti.

"Türkiye güvenli bir ülke"

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin üretimine, ihracatına katkıda bulunan her girişimin önemli olduğunu söyledi. Bakan Özlü, "Türk ekonomisine ve siyasi istikrara duyulan güvenin göstergesidir. Türkiye'nin ekonomik hedeflerini büyütmeye kararlıyız. Ülkemiz komşu coğrafyalardaki istikrarsızlığa rağmen yoluna devam edecektir. Türkiye bu yönü ile dünya için çekim merkezi olacaktır. Son yıllarda elde ettiğimiz başarı, ihracatımızdaki artış Türkiye'yi güvenli, yatırım yapılan ülke konumuna getirmektedir. Türkiye tüm sektörleri ile büyümeye devam edecek" dedi.

İki dost ülkenin bilim, teknoloji ve sanayi alanında daha yoğun işbirliği yapmasının her zamankinden daha önemli olduğunu ifade eden Bakan Özlü, "Japonya en önemli ekonomik ortaklarından biridir. Ticaret hacmini artırmak ortak menfaatlerimiz gereğidir. Dostluk temelleri üzerinde yükselen ilişkilerimizin artacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile birlikte Mitsubishi yöneticileri ve açılışa katılanlar tarafından açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Bakan Özlü fabrikayı gezdi.

Fabrikada düzenlenen açılış törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Japonya Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Mitsubishi Electric Corporation Başkanı ve CEO'su Masaki Sakuyama, Mitsubishi Electric Corporation Başkan Yardımcısı Takeshi Sugiyama, Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Başkanı Katsu Wada, Manisa OSB Başkanı Sait Türek, fabrika çalışanları ve işadamları katıldı. - MANİSA