Bakan Özlü, "Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0" Toplantısına Katıldı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknolojinin tarımın merkezine konulması gerektiğini belirterek, "Uydu görüntüleri tarımda kullanılmaya başlandı, bir sonraki evre nesnelerin interneti olacaktır. Birbiriyle konuşan traktörler, tarım makineleri, dijital sensörlerle donatılmış tarım makineleri tarımsal üretimin merkezine yerleşecektir. Bunlar fütürist yaklaşımlar değildir. Dünya bu yöne doğru gitmektedir." dedi.

Bakan Özlü, İzmir programı kapsamında Ege Üniversitesi Lokali'nde düzenlenen törenle Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işareti verilen Urla sakız enginarı, İzmir kumrusu, İzmir boyozu ve Bergama granitinin tescil belgelerini oda ve borsa yetkililerine verdi.

Türkiye'de coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 potansiyel ürün belirlediklerini, bunlardan 316'sının tescillendiğini belirten Özlü, bunlardan 16'sının İzmir'den olduğunu, 12 yeni ürünle ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Akıllı tarıma destek

Bakan Özlü, daha sonra İzmir Ticaret Borsasında gerçekleştirilen "Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0" toplantısına katıldı.

Türk tarımının geleceği için Sanayi 4.0 ve Tarım 4.0 uygulamalarının şart olduğunu ifade eden Özlü, bu konuda "akıllı tarım" kavramının kullanılmasının daha doğru olacağını belirtti.

Özlü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Ar-Ge konusunda önemli mesafeler aldığını, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün tarımsal Ar-Ge'ye 900 milyon lira destekte bulunduğunu anlatarak, şunları dile getirdi:

"Tarım ve hayvancılık endüstrisi sadece Türkiye için değil tüm dünya için stratejik bir sektördür. Bu yüzden tarımda dijital dönüşüm her zamankinden daha önemli bir hal almıştır. Teknolojik inovasyonu, tarım uygulamalarının merkezine koymak durumundayız. Sanayi devrimleriyle birlikte ortaya çıkan kimyasal gübreler, hatta uydu görüntüleri tarımda kullanılmaya başlandı. Tarımın bir sonraki evresi ise nesnelerin interneti olacaktır. Birbiriyle konuşan traktörler, tarım makineleri, dijital sensörlerle donatılmış tarım makineleri tarımsal üretimin merkezine yerleşecektir. Bunlar fütürist yaklaşımlar değildir. Dünya bu yöne doğru gitmektedir."

Zeytin dalı şeklinde plaket

Bakan Özlü, yürüttükleri bir çalışma sonucunda Türkiye'nin sıçrama yapması için belirledikleri 5 ana sektör içinde gıda ve içeceğin de bulunduğunu, İzmir'in bu sektörlerdeki üretim gücünün yanında teknoloji anlamda da öncü olması gerektiğini kaydetti.

Tarımda artık üretim desteklemeleri yerine teknolojik geliştirme desteklerinin gündeme geleceğini aktaran Özlü, Bakanlık olarak akıllı tarım uygulamalarına destek vereceklerini, bu alanda gelecek projeleri önemsediklerini sözlerine ekledi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli programın sonunda Bakan Özlü'ye günün anısına zeytin dalı şeklinde plaket takdim etti.

Bakan Özlü, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesini ve Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezini ziyaret ederek Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik'ten yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.