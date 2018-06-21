Bakan Özlü: "Tarım arazilerini OSB yapmayacağız"

SİVAS - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,"Birinci sınıf tarım arazilerini asla OSB yapmayacağız. Birinci sınıf tarım arazileri tarım arazisi olarak kalacak" dedi.

Bakan Özlü karayolu ile Ankara'dan Sivas'a geldi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın'ın da katıldığı programda konuşan Bakan Özlü,"Ot bedeli konusu üretim reform paketi mecliste görüşülürken özellikle zeytinle ilgili direnç vardı. Faruk Çelik bakanımız o maddenin çıkarılmasını istedi. Bizde çıkardık ama ot bedeli maddesi alt fıkıh olarak çıkmış. Daha sonra telafi ettik ama sanayi siteleri kısmı atlanmış olabilir. Bunu da inşallah düzeltiriz. Çünkü genel düşüncemiz şudur. Birinci sınıf tarım arazilerini asla OSB yapmayacağız. Birinci sınıf tarım arazileri tarım arazisi olarak kalacak. Ben hep ot bedeli önüme geldiğinde soruyorum 'Burası tarım arazi OSB yapmayalım' diyorum. 'Hayır efendim burada ot bitmiyor' diyorlar. Bende o zaman neden ot bedeli ödediğimizi soruyorum. Ot bitmiyorsa ot bedeli ödemeyeceğiz. Ama ot bitiyor çok verimliyse OSB yapmayacağız" dedi.

"Bedelsiz arsa tahsisinin önünü açacağız"

Bedelsiz arsa konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Özlü,"Bunu Bakanlar Kurulu olarak yayınlayacağız. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki doluluk oranı yüzde 40'ın altındaysa burada çok özel bir şey yapacağız. Bedelsiz arsa tahsis etmenin önünü açacağız. Tamamen bedelsiz olmasını sağlayacağız." diye konuştu

Konuşmanın ardından STSO Başkanı Mustafa Eken, Bakan Özlü'ye plaket takdim etti. Bakan Özlü ve Yılmaz daha sonra Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Aselsan Hassas Optik Üretim Tesisi'ni gezdi. Bakanlar milli silahlar için üretilen nişangahları yakından inceledi. Bakan Özlü ve Yılmaz bazı fabrikaları da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.